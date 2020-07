Am Montag, 20. Juli ist Neumond – und der schenkt dieses Mal laut Horoskop drei sehr unterschiedlichen Sternzeichen positive Energie ...

Neumond hat in der Regel eine völlig andere Wirkung auf uns als Vollmond – was wenig verwunderlich ist, schließlich sind es ja genau gegensätzliche Mondphasen. Während der Vollmond in vielen Menschen tiefe Emotionen weckt, stärkt Neumond oftmals unsere rationale Seite und lässt uns die Dinge nüchterner und pragmatischer betrachten. Das gilt auch für den anstehenden Juli-Neumond am Montagabend, 20. Juli im Sternbild Krebs. Vor allem folgenden Sternzeichen kommt unter anderem das nun erheblich zugute.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 20. Juli

Widder

Dir hilft der Neumond praktischer Weise dabei, von all den Dingen, die dich aufwühlen und belasten, Abstand zu nehmen. Auf einmal siehst du das große Ganze und denkst dir: Wenn du sowieso so wenig Zeit hast und möglicherweise nur einmal lebst, warum sie dir unnötig schwer machen? Eine gute Frage, die du dir am besten hinter die Ohren schreiben solltest ... Freu dich auf einen Energie- und Motivationsschub, der bereits am Wochenende vor dem zentralen Neumondtag einsetzt und, sofern du es zulässt, auch danach noch ein paar wundervolle Tage anhält.

Stier

Stiere haben einen Hang dazu, zwischen ihrer rationalen und emotionalen Seite hin- und hergerissen zu sein. Einerseits sind sie leistungsstarke, patente Vernunftmenschen, die alles top im Griff haben, andererseits liiiieben sie ihre Leidenschaften und genießen ihr Leben gern in vollen Zügen. Zum Neumond, pünktlich zum Montag, übernimmt der Vernunftmensch in ihnen das Ruder und sie überlassen es ihm außergewöhnlich gern und ohne zu hadern. Es macht ihnen jetzt großen Spaß, ihre To-Do-Liste abzuarbeiten und etwas zu schaffen, ja, sie genießen es sogar. Sorge, dass du zum Workaholic mutierst, brauchst du dir aber nicht zu machen: Es kommt schon bald wieder eine Phase, in der deine Leidenschaft die Oberhand bekommt.

Krebs

Normalerweise ist die Zeit um Neumond für den Krebs eher mit einem Tief verbunden, doch nun steht der Mond in seinem Zeichen – und da ist alles anders! Krebse sind mit ihren Gefühlen derzeit komplett im Reinen und fühlen sich ausgeglichen und stabil. Deine Kreativität erreicht Waage-Niveau – also absolute Spitze! Auch dein Selbstvertrauen ist groß, und das steckt andere Leute an: Du bist der Mensch, dem jetzt alle vertrauen und der so gut wie jeden (von sich) überzeugen kann. Da sagen wir nur: Enjoy!