Am Sonntag, 28. März, ist mal wieder Vollmond. Welche Sternzeichen von seinem Einfluss laut Horoskop besonders profitieren, verraten wir hier.

Aufgewühlt? Schlecht geschlafen? Vielleicht hängt das damit zusammen, dass in Kürze wieder Vollmond ansteht: Am Sonntag, 28. März um etwa zehn vor neun am Abend, ist es so weit. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Erde zwischen Mond und Sonne und der Mond schwebt aus unserer Sicht der Sonne genau gegenüber. Wir sehen in dieser Konstellation seine voll von der Sonne beschienene Seite – es sei denn, der Himmelskörper bewegt sich zufällig gerade im Schatten der Erde, was eine Mondfinsternis zur Folge hätte. Im März ist das nicht der Fall, diesen Monat zeigt sich uns unser Trabant jedoch in seiner vollen Pracht. Für unsere Wahrnehmung wird wird der Mond in den Nächten von Freitag oder Samstag (je nach Sehstärke) bis Dienstag sehr voll und hell erscheinen.

Wie jeder Vollmond hat auch der Märzvollmond einen Namen: Unsere Vorfahren haben ihn "Lenzmond" genannt (also "Frühlingsmond" für alle, die den veralteten Begriff "Lenz" für diese Jahreszeit nicht mehr kennen). Die Algonkin, Ureinwohner Nordamerikas, tauften den Märzvollmond "worm moon", zu dt. Wurmmond, weil zu dieser Zeit der Schnee zu schmolzen begann und die Vögel die ersten Würmchen aus dem Boden picken konnten.

In diesem Jahr befindet sich der Mond zum Peak seiner "vollen Phase" im Tierkreiszeichen Waage. Und auf folgende Sternzeichen wird er laut Horoskop besonders beflügelnd und beschwingend wirken.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Vollmond am 28. März

Krebs

Krebsen verleiht der Lenzmond den Mut, sich selbst positiv und wertschätzend zu betrachten. Sie erkennen nun ihre Stärken und erlauben sich (zu Recht!), stolz auf sich zu sein. Eventuell regt das in einigen auch den Wunsch an, etwas Neues zu wagen: Vielleicht einen beruflichen Sprung oder Wechsel? Oder einen Schritt in deinem Privatleben (Beziehung?), der sonst eher untypisch für dich ist? Egal was es sein wird: Hinterher wirst du froh sein, dass du dich getraut hast!

Löwe

Löwen zieht der Vollmond nach draußen: Raus ins Leben, raus aus deiner Komfortzone, raus aus deinen Gewohnheiten, deiner bekannten Umgebung. Du hast nun große Lust, die Welt aus einer neuen Perspektive zu entdecken, dich selbst besser kennenzulernen und herauszufordern. Vielleicht bekommen einige deiner Mitmenschen etwas Angst angesichts so viel Tatendrangs. Doch dich bremst das nicht und sollte es auch nicht. Du kennst deine Bedürfnisse und deine Mission – also volle Kraft voraus!

Waage

Waagen fühlen sich derzeit leicht und optimistisch. Das Schicksal will nicht so, wie du es dir vorstellst? Dann eben nicht, schließlich gibt es noch genug andere Wege und Optionen, über die du dein Glück finden kannst. Du hast ja die Freiheit und Möglichkeit, flexibel zu sein und dich auf das Leben einzulassen, wie immer es dir entgegentritt, also warum solltest du dich grämen, wenn du davon Gebrauch machen musst? Klar hat der Vollmond in deinem Zeichen einen Anteil an deiner aktuellen positiven Energie – doch diese supertolle Einstellung, die du da gerade an den Tag legst, geht ganz allein auf dein Konto.

