Am Montag, 3. August ist zur Abwechslung endlich mal wieder Vollmond. Welche Sternzeichen seine Kraft positiv zu spüren bekommen, liest du hier.

Du fühlst dich momentan ganz hibbelig und aufgekratzt? Dann hast du entweder zu viel Kaffee getrunken oder spürst vielleicht schon die Wirkung des anstehenden Vollmondes am Montag, 3. August ... oder es steckt etwas ganz anderes dahinter😅. Folgenden Sternzeichen spendet der August-Vollmond im Zeichen Wassermann laut Horoskop jedenfalls positive Kräfte und Energien.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Vollmond am 3. August

Wassermann

Dem Wassermann beschert der Vollmond in seinem Zeichen einen grandiosen Start in die neue Woche! Du hast jede Menge Power, die dich nicht nur körperlich beflügelt, sondern auch geistig. Kreativität und Ideenfindung sind jetzt deine Spezialität und glücklicherweise in deinem Umfeld gerade sehr gefragt. Zusätzlich zum Vollmondrausch spendiert dir Venus eine großzügige Portion Liebesglück. Nun hast du gute Chancen, deinen Seelenverwandten zu finden – oder sogar schon ein paar sinnliche und romantische Momente mit ihm bei Mondschein zu erleben.

Widder

Widder haben normalerweise einen Hang dazu, sich unter Vollmondeinfluss unruhig und unzufrieden zu fühlen. Doch dieses Mal ist das Gegenteil der Fall: Der Augustvollmond macht sie außergewöhnlich ausgeglichen und – in positivem Sinne – sentimental. Als würde der Mondschein deine Sicht erhellen, blickst du plötzlich voller Stolz und Dankbarkeit auf dein Leben. Du siehst all die Menschen, die du liebst und auf die du dich stets verlassen kannst. Nimmst all deine Stärken und Fähigkeiten wahr, die dich immer weiterbringen und dir nützen werden, egal welche Steine dir in den Weg rollen. Versuch, dir diese Zuversicht und Zufriedenheit gut einzuprägen und zu bewahren, denn tatsächlich hast du allen Grund, an dich zu glauben und stolz auf dich zu sein – und zwar nicht nur an Vollmond.

Waage

Waagen können ein paar positive Vibes in dieser Woche mehr als gut gebrauchen, denn nicht alle Sterne sind ihnen derzeit wohlgesonnen. Immerhin der Vollmond steht dir bei und weckt schon am Wochenende Tatendrang und eine große Abenteuerlust in dir. Besonders Gespräche und soziale Unternehmungen schenken dir dieser Tage Selbstvertrauen und Inspiration, im Kreise lieber, offener Menschen bist du nun optimal aufgehoben. Wenn du den Vollmondschwung von Wochenende und -anfang zulässt und bestmöglich nutzt – wer weiß? –, kannst du damit vielleicht die negativen Schwingungen der fortschreitenden Woche auffangen und neutralisieren.