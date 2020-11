Pünktlich zum Monatsende erstrahlt unser Mond in seiner ganzen Pracht im Vollmond. Vor allem die Luftzeichen könnten diesmal laut Horoskop davon profitieren.

Schlechte Nachrichten für alle Schlafsensibelchen, gute Nachrichten für Werwölfe und Romantiker: Der November endet mit einer Vollmondphase, d. h. zu Beginn der neuen Woche wird's nachts bei klarem Himmel ziemlich hell. Am Montagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr erreicht der Vollmond seinen Höhepunkt, in den Nächten davor und danach erscheint er uns wie ein perfekter Kreis. Diesmal befindet sich unser Trabant zu diesem Zeitpunkt im Zeichen Zwillinge – und tatsächlich scheint er von dort insbesondere den drei Luftzeichen positive Vibes zu senden ...

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Vollmond am 30. November

Wassermann

Bei dir möchte der Vollmond eine Phase der Reflexion und Rückbesinnung einläuten: Was hat dich dieses Jahr geprägt? Was hast du gelernt? Welche bislang verborgenen Seiten hast du an dir entdeckt? Worauf bist du besonders stolz? Die Sterne stehen gut, dich nun erkennen zu lassen, wer du wirklich bist und wo deine wahren Talente liegen. Dabei solltest du spüren, dass jetzt nicht die Zeit ist, etwas Neues zu beginnen, sondern mit dem Status Quo Frieden zu schließen – und dass das genug ist. Denn manchmal setzt ein Blick zurück mehr in Gang als der Blick nach vorn ...

Zwillinge

Der Vollmond in deinem Zeichen stärkt die besonnene, strukturierte Seite in dir. Nicht, dass du sonst nicht besonnen und strukturiert wärst – aber nun siehst du die Dinge noch klarer als üblich und hast einen ausgezeichneten Blick für Prioritäten und Wesentliches. Das setzt mentale Energien bei dir frei, da du Nebensächlichkeiten leicht ausblenden kannst und dich nicht so schnell verzettelst. Vielleicht kannst du die Gelegenheit für langfristigere Planungen nutzen: Was sind deine wichtigsten Ziele? Wofür investierst du gerne deine Energie? Gegebenenfalls könnten die Antworten, die du zurzeit darauf findest, deinen weiteren Weg positiv lenken.

Waage

Hui, sieht aus, als würde der Vollmond mal wieder deine beiden größten Stärken zur Geltung bringen: Optimismus und Kreativität. Oder waren es Feingefühl und Kommunikationsgeschick ...? Ist ja auch egal, auf jeden Fall findest du nun zu dir selbst und kannst dich mit all deinen Fähigkeiten und Ideen in dein Leben und das deiner Nächsten einbringen. Klar, dass das automatisch dein Selbstvertrauen und deine Motivation steigert. Du hast Lust, etwas zu leisten und auf den Weg zu bringen, kannst aber auch Grenzen gut akzeptieren und andere Ventile für deine Energie und Einsatzfreude finden. Solange du dir zwischendurch Pausen gönnst und nicht sämtliche Luft auf einmal rauslässt, gibt es aus astrologischer Sicht keinen Grund dich nun zu bremsen.