Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Widders – jedenfalls was den Mond angeht, denn der befindet sich vom 4. bis 6. September in diesem Tierkreiszeichen. Nach dem Vollmond am 2. September nimmt unser Trabant nun wieder ab, was laut Astrologen Heilprozesse fördern und uns körperlich zur Ruhe kommen lassen soll. Welche Sternzeichen in der gegebenen Konstellation und dank dem Widder-Mond am Wochenende generell besonders aufblühen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Mond im Widder am Wochenende vom 4. bis 6. September

Stier

Stiere sollten vielleicht noch mal ein bisschen aufräumen und die Betten frisch beziehen – denn am Wochenende werden sie vor lauter Unternehmungslust kaum dazu kommen. Auch wenn bei dem Erdzeichen die Spaß und Genuss orientierte Seite sowieso schon gut ausgeprägt ist: Der Widder-Mond stachelt sie nochmals an und ergänzt sie um eine reichliche Portion Sorglosigkeit. Die erfreuliche Nachricht für dich: Es gibt keinen Grund, dich zu bremsen! So wie du vorgesorgt und immer alles im Griff hast, kannst du die Zügel getrost auch mal locker lassen, wenn dir danach ist. Kleiner Tipp: Nimm eine Zahnbürste mit, wenn du aus dem Haus gehst – könnte sein, dass du länger weg bleibst, als gedacht ...

Zwillinge

Zwillingen verhilft der Widder-Mond zu einer Einsicht, die das Luftzeichen gerade ziemlich gut gebrauchen kann: Dass sich die meisten Dinge (leider) nicht ändern lassen und es Kraftverschwendung wäre, es zu versuchen – oder damit zu hadern! Es kann nun mal nicht immer alles glatt laufen, sonst würde sich das Schöne nämlich nicht mehr abzeichnen und alles wäre grau. Und dafür gibt's schließlich die Veränderung: Damit schwere Phasen vergehen und leichte folgen können. Diese weise Erkenntnis macht dich innerlich ruhig und eröffnet dir neue Perspektiven: Du siehst jetzt klar und deutlich, wo deine Energie gut investiert ist – und wo nicht.

Skorpion

Für Skorpione stehen Mond und Sterne am Wochenende besonders in Bezug auf soziale Belange extrem günstig! Du bist jetzt sehr sensibel und triffst gegenüber deinen Mitmenschen genau den richtigen Ton – Harmonie und eine gute Stimmung sind dafür der Lohn. Du sammelst Sympathiepunkte und machst die Leute um dich herum glücklich. Wenn das keine Win-Win-Situation ist, ...

Du möchtest mehr darüber wissen, wie uns der Mond beeinflusst? Dann höre doch mal in den "Mond-Talk" rein, wenn du magst! In dem Podcast sprechen die Astro-Experten Johanna Paungger und Thomas Poppe darüber, wie sich unser Lieblings-Trabant auf unser Leben auswirkt und wie wir im Einklang mit ihm leben können. Über folgende Links findest du den "Mond-Talk" in den üblichen verdächtigen Podcast-Portalen: Audionow, iTunes, Spotify.