Seit Tagen ist der Komet Neowise an unserem Himmel präsent, am 23. Juli kommt er der Erde so nahe wie nie. Drei Sternzeichen bringt der Himmelskörper laut Horoskop positive Vibes.

Vielleicht hast du ihn dieser Tage auch schon gesehen: Der Komet Neowise oder auch C/2020 F3 zieht zur Zeit so nahe an der Erde vorbei, dass wir ihn bei klarem Himmel wunderbar mit bloßem Auge erkennen können. Am besten sehen wir sein Leuchten morgens und abends, wenn es dunkel ist. Nur alle 5.000 bis 7.000 Jahre nähert sich Neowise unserem Planeten auf eine so niedrige Distanz. Am Donnerstag, 23. Juli ist der Abstand am geringsten – und bei folgenden Sternzeichen steigt von da an die Glückskurve laut Horoskop auf nahezu magische Weise an. Wenn das mal kein Zufall ist ...

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Komet Neowise ab dem 23. Juli

Fische

Fische dürfen sich am Donnerstag über einen unerwarteten Energieschub freuen – und dabei handelt es sich nicht bloß um den üblichen "Fast-Wochenende-Schwung". Sie werden von einer tiefen Zuversicht und einem Selbstvertrauen erfasst, das sie Hindernisse und Enttäuschungen leichter als sonst überwinden lässt und dadurch nur noch stärker wird. Wenn du Neowise dieser Tage am Himmel siehst, schau am besten ganz genau hin und präg dir diesen Moment gut ein. Die Erinnerungen an diese Phase deines Lebens könnten dir auch künftig von Nutzen sein und Kraft spenden.

Zwillinge

Normalerweise reagieren Zwillinge nicht besonders emotional auf äußere Einflüsse, schon gar nicht, wenn sie so weit weg sind wie die Sterne. Doch ob es nun an Neowise liegt oder dem seinem Ende entgegengehenden Juli – zum Wochenende hin erleben sie starke Gefühle. Vor allem Freude, Mut und Dankbarkeit wühlen dich nun in positiver Weise auf und wecken in dir eine sehr starke Lust, etwas zu unternehmen und zu erleben. Schau auf jeden Fall mal in die Luft, wenn du jetzt länger draußen bist, denn Neowise siehst du garantiert nur einmal in deinem Leben.

Löwe

Pünktlich zum Beginn der Löwesaison feiert Neowise mit der Erde eine Party – klar, dass das dem Löwen gefällt! Du erlebst diese Tage besonders intensiv und genießt selbst Kleinigkeiten und alltägliche Momente sehr bewusst. Du bist im Einklang mit dir, deinen Mitmenschen und der Welt. Am Leben zu sein ist ein so großer Zufall und ein solches Geschenk – dass du existierst, ist ja im Grunde noch unwahrscheinlicher als ein Besuch von Neowise! Das spürst du in diesen Tagen und lässt dir dein Geschenk von nichts und niemandem vermiesen.