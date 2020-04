Horoskop: Diese Sternzeichen blühen zum Supermond am 8. April auf

In der Nacht auf Mittwoch, 8. April ist Vollmond, genauer gesagt Supermond, das heißt, der Himmelskörper ist der Erde so nahe wie selten. Welchen Sternzeichen das einen Uplift beschert, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen blühen zum Vollmond am 8. April auf

Fische

In dir weckt der Vollmond emotionale Erinnerungen an romantische Momente und lenkt deinen Blick auf das Schönste im Leben überhaupt: Liebe. Auch wenn du alleine bist, fühlst du dich nicht einsam, sondern auf eine eigenartige Weise verbunden und im Einklang mit deinen Liebsten – sogar mit denen, die nicht mehr da sind ... Man könnte meinen, eine solche, eher sentimentale Stimmung würde einen runterziehen, doch bei dir ist das Gegenteil der Fall. Du spürst einfach, dass alles irgendwie gut wird und Sinn ergibt. Und das gibt dir Kraft.

Zwillinge

Deine Energiekurve erreicht zum Vollmond am Mittwoch einen Peak – ob es am schönen Wetter liegt, an der Aussicht auf das Osterwochenende oder tatsächlich an der hellen, kreisrunden Scheibe am Himmel, man weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du voller Lebenslust und Zuversicht. Und wen interessieren da schon die Hintergründe ...?

Jungfrau

Normalerweise bist du zwar nicht so der Vollmondfan, aber dieses Mal lässt er dich regelrecht aufblühen. Irgendwas liegt da gerade in der Luft, das Vertrauen und Optimismus in dir weckt. Richtig so, denn dir stehen tatsächlich schöne Zeiten bevor! Zwar musst dich ein bisschen gedulden und bis dahin wird es auch noch etwas schwierig, ABER ... dafür wird's hinterher umso nicer!

Waage

Supermond? Klar boostet das deine Energie! Du bist zwar sowieso schon gut drauf, aber am Mittwoch legst du noch mal eine Schippe drauf. Deine Kolleg*innen oder deine Liebsten können froh sein, dass es dich gibt – du machst gerade vielen Menschen Mut in dieser schwierigen Zeit.

