Mal brauchen wir Halt, Routine und Struktur, mal die Möglichkeit, uns zu entfalten. Welche Sternzeichen laut Horoskop jetzt besonders viel Freiraum brauchen, liest du hier.

25. Mai: Diese Sternzeichen brauchen jetzt besonders viel Freiraum

Was uns gut tut und wonach wir uns sehnen, ändert sich von Zeit zu Zeit und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Welche Erfahrungen haben unser Leben gerade besonders geprägt bzw. sind noch sehr präsent in unserem Bewusstsein? In welcher Situation befinden wir uns und wie zufrieden sind wir damit? Was für ein Typ sind wir generell und was sind unsere Prioritäten? Und einige mehr. So durchleben wir manchmal Phasen, in denen wir gar nicht genug Nähe zu anderen Menschen haben können, die uns Halt und Sicherheit geben. Und manchmal solche, in denen wir glücklich über jede Struktur und Routine sind, die uns das Improvisieren und spontan oder flexibel sein Müssen abnehmen. Und dann haben wir manchmal eben auch Phasen, in denen wir besonders viel Freiraum brauchen, den wir selbst gestalten und in dem wir uns entfalten können. Folgende Sternzeichen befinden sich laut Horoskop derzeit in einer solchen Phase. Jedes auf seine Art.

Zwillinge

Zwillinge spüren nun unter Jupiters Einfluss einen starken Drang, sich selbst zu erkunden und auszuprobieren. Das Luftzeichen möchte seine bislang unsausgeschöpften Fähigkeiten und Talente endlich ausspielen und entfalten. Dass es dafür unerlässlich ist, aus Routinen und allem Bekannten auszuscheren, fühlt und weiß es ganz genau.

Löwe

Löwen sehnen sich in ihren Beziehungen nun besonders nach Wertschätzung, Respekt und Sicherheit – und dazu sind Grenzen, Freiheiten und eine gegenseitige Akzeptanz der Individualität des anderen unerlässlich. Von Forderungen und ständiger Nähe fühlt sich das Feuerzeichen jetzt schnell bedrängt, schließlich hat es neben seinen sozialen Verstrickungen noch andere Projekte, für die es sich begeistert und die es vorantreiben möchte.

Schütze

Schützen werden durch die anstehende Mondfinsternis aufgewühlt und zugleich motiviert, ihr Leben aktiv zu gestalten und auf all die bunten Möglichkeiten, die sich ihm bieten, mutig und optimistisch zuzugehen. In dieser Lebensphase braucht das Feuerzeichen viel Freiheit und Raum, um sich selbst zu reflektieren, in sich hineinzuspüren und auf das, was es dabei herausfindet, eingehen zu können.