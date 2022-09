Mit guten Freund:innen lebt es sich zweifellos am besten. Auf welche Sternzeichen wir uns dabei grundsätzlich verlassen können, liest du hier.

Persönliche Beziehungen sind für uns Menschen, die wir grundsätzlich soziale Wesen sind, eines der wichtigsten Elemente unseres Lebens. Besonders Freundschaften spielen dabei eine entscheidende Rolle und haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Zufriedenheit. Aus der Glücksforschung wissen wir, dass sich ein möglichst diverser Freundeskreis besonders positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt. Und aus der Astrologie ist bekannt, dass folgende Sternzeichen eine besonders große Bereicherung für jeden Freundeskreis darstellen.

Diese Sternzeichen braucht jeder Mensch in seinem Freundeskreis

Fische

Fische-Geborene sind in der Regel treu, mitfühlend, fantasie- und liebevoll. Wer einen Menschen vom Sternzeichen Fische zu seinem Freundeskreis zählen darf, kann sich sehr glücklich schätzen.

Schütze

Schützen tun den meisten Menschen einfach gut. Die sensiblen Frohnaturen strahlen Optimismus und eine natürliche Lebensfreude aus, durch ihre Kreativität und geistige Unabhängigkeit sind sie außerdem eine große Inspiration. Ohne Schütze-Geborene wäre die Welt gewiss ein dunklerer Ort.

Zwillinge

Zwillinge verbreiten durch ihre humorvolle, selbstironische Art oftmals gute Stimmung. Sie sind ausgesprochen weltoffene, neugierige Menschen, die andere Personen nehmen, wie sie sind, ohne zu urteilen. Mit Zwillingen befreundet zu sein, ist zweifellos ein großer Gewinn.

Stier

Auf Stier-Geborene ist grundsätzlich Verlass. Ob feiern oder Probleme lösen, ob Notlage oder Hochstimmung, Stiere sind in jeder Lebenslage für dich da und geben dir genau das, was du brauchst. Ohne zumindest einen Stier ist kein Freundeskreis komplett.

Krebs

Krebs-Geborene gehören zu den sensibelsten, mitfühlendsten Menschen überhaupt. Sie behandeln ihre Mitmenschen mit großem Respekt und sehr viel Rücksicht, können gut zuhören und emotionalen Beistand leisten. Wer einen Krebs zur:m Freund:in hat, wird niemals einsam sein – weil er:sie sich stets verstanden fühlen wird.

Waage

Mit Waagen ist es überaus leicht, eine schöne Zeit zu erleben. Waage-Geborene sind sehr kreative Menschen und haben stets interessante Ideen, die das Zusammensein mit ihnen abwechslungsreich und spannend machen. Da Waagen grundsätzlich harmoniebedürftig und kompromissbereit sind, ist es beinahe unmöglich, sich mit ihnen zu streiten.

Widder

Widder verfügen über eine geradezu unerschöpfliche Ausdauer und Lebensenergie. Als Freund:innen haben sie daher eine aufbauende und motivierende Wirkung, wobei sie zugleich äußerst emotional und empathisch sein können. Stecken wir in einer Lebenssituation, in der wir aufgefangen und gehalten werden möchten, sind wir bei Widder-Geborenen an der richtigen Adresse.

Wassermann

Wassermann-Geborene sind typischerweise liebenswerte Freigeister mit einem sehr großen Herz. Eine Freundschaft zu einem Wassermann ist besonders dadurch bereichernd, dass sie inspiriert und außergewöhnliche Perspektiven aufzeigen kann. Darüber hinaus wird sich ein befreundeter Wassermann stets für dich einsetzen, wenn du unfair behandelt oder von allen anderen fallen gelassen wirst.

Steinbock

Steinböcke sind sehr willensstark und zielstrebig und allein das macht sie als Freund:innen zu einem gesunden Einfluss. Sie motivieren dich dazu, deine Potenziale zu entfalten und konstruktiv mit Problemen umzugehen. Gleichzeitig verhalten sie sich Freund:innen gegenüber geduldig, nachsichtig und sensibel.

Skorpion

Skorpione gehören zu den treuesten Menschen überhaupt und sind meist sehr tiefgründige, vielseitige Charaktere. Mit einem Skorpion befreundet zu sein, wird niemals langweilig und garantiert, eine intensive, einzigartige Beziehung zu erleben. Davon abgesehen ist es grundsätzlich von Vorteil, eine Skorpion-geborene Person auf der eigenen Seite zu haben – und möglichst keine zum Gegner.

Löwe

Löwen sind typischerweise sehr leidenschaftliche Menschen, die viel Liebe und Zuneigung geben können. Ihren Freund:innen stärken sie stets den Rücken, schenken ihnen Mut und Selbstvertrauen. Gerade schüchterne Personen werden dankbar sein, wenn sie einen Löwen an ihrer Seite haben, der für sie einsteht und die Initiative ergreift, wenn sie selbst es nicht können.

Jungfrau

Jungfrauen sind verantwortungsbewusst und zuverlässig und erfüllen ihre Rolle als Freund:in in der Regel genauso gut wie sonstige Aufgaben in ihrem Leben. Sie können sowohl zuhören als auch Ratschläge geben, sind bei aktiven Unternehmungen ebenso am Start wie bei entspannenden. Mit einer Jungfrau kannst du alles teilen und dir sicher sein, dass es sicher aufgehoben ist.