Das Wochenende ist schon greifbar nahe und verspricht einigen Sternzeichen schöne Stunden. Ob das Universum auch für dich ganz besondere Energien bereit hält?

Neben dem Start in die Löwe-Saison ist die rückläufige Venus eines der Ereignisse dieser Tage. Immerhin passiert das nur alle zwei Jahre. Wir alle werden jetzt dazu ermutigt auf unsere Beziehungen zu schauen und unsere Werte zu prüfen und zu hinterfragen. Neben der positiven Löwe-Energie, die uns mit Lebensfreude erfüllt, werden wir aber auch mit der Vergänglichkeit konfrontiert. Es geht also darum, uns selbst einmal auf zu befragen, wo wir gerade stehen und ob wir in diesen Bereichen noch in unserer Mitte sind.

Zum Wochenende könnte es daher noch einmal besonders intensiv werden. Wenn du das deutlich spürst, schalte lieber einen Gang zurück. Statt durchgeplanter Tage und voller To-Do-Listen, lass das Wochenende lieber auf dich zukommen und schau, wonach dir dann tatsächlich ist. Dann wirst du mit einer großen Portion Glück und Zufriedenheit belohnt.

Welche Sternzeichen sich auf ein besonders tolles Wochenende freuen dürfen, liest du hier.

Drei Sternzeichen werden am Wochenende vom Universum besonders begünstigt

Krebs

Der Krebs erlebt gerade nicht nur eine Phase voller Selbstbewusstsein, sondern auch finanziell stehen rosige Zeiten bevor. Am Wochenende ist daher ein guter Zeitpunkt, deine Finanzen einmal zu ordnen. Es wird sich auszahlen! Aber auch auf anderer Ebene stehen alle Zeichen auf Reflexion und Neugestaltung. Wer wolltest du schon immer sein? Jetzt ist der perfekte Moment, dir neue Ziele zu stecken und sie anzugehen.

Jungfrau

Auch die Jungfrau fühlt sich gerade rundum wohl und strahlt das auch aus. Du lernst gerade nicht nur dich durchzusetzen, sondern auch "Nein" zu sagen und deine Bedürfnisse an oberste Stelle zu setzen. Und das ist auch genau richtig so. Schließlich geht es um deine Energie und dein Wohlbefinden.

Skorpion

Für den Skorpion dreht sich am Wochenende alles um die eigene Gesundheit, Heilung, Beauty und Wohlfühlen. Du setzt dich selbst an erste Stelle und kümmerst dich jetzt einmal nur um dich. Gesichtsmaske, Meditation, Spaziergänge oder einfach den ganzen Tag netflixen? Genau danach sehnst du dich? Dann, lieber Skorpion gönne dir am Wochenende einfach ein Spa-Wochenende mit dir selbst und all den Dingen, die dir richtig gut tun. Es wird sich auszahlen.