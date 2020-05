Horoskop: Diese Sternzeichen erwartet ein wundervolles Pfingstwochenende

Zu Pfingsten wirken besonders die Einflüsse von Merkur und Saturn positiv und beruhigend auf viele Menschen. Welche Sternzeichen ein besonders schönes, langes Wochenende erwartet, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen erwartet das schönste Pfingstwochenende

Fische

Dir gelingt es zurzeit immer besser, dich von negativen Menschen abzugrenzen und dich auf diejenigen zu konzentrieren, die dir Kraft geben und gut tun. Und wenn du dabei jetzt nicht plötzlich einen Rückzieher machst, steht einem wundervollen Wochenende nichts im Wege. Umgib dich mit Menschen, die dir wirklich etwas bedeuten und dich spüren lassen, dass du ihnen wichtig bist (keine Sorge, davon gibt es in deinem Leben genug!). Liebe Gesellschaft ist jetzt deine größte Kraftquelle und lässt dich deine Energievampire am besten vergessen.

Zwillinge

Zwillinge haben momentan das Wochenend-Glück offenbar für sich gepachtet. Pünktlich zum Freitag steigt deine Stimmungskurve und du kannst Alltagsquälereien und Sorgen wegwischen wie einen Krümel vom Tisch. Vor allem Abenteuer und Abwechslung sprechen dich jetzt an und können dir sehr viel Freude bereiten. Käme vielleicht ein kleiner Camping-Trip in Frage? Oder gibt es bei dir in der Nähe eine Möglichkeit, einen Kanu oder SUP-Ausflug zu machen? Die Welt mal wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen, kann dir dabei helfen, deine Wochenend-Gelassenheit längerfristig zu bewahren. Und du hättest dabei auch noch eine geile Zeit!

Waage

Deine soziale Ader pulsiert am Wochenende mal wieder besonders stark. Du bist gerne mit anderen zusammen und für sie da, denn helfen zu können, gibt auch dir ein gutes Gefühl. Doch selbst wenn du das Wochenende überwiegend allein verbringst, sagen dir die Sterne ein paar schöne Momente voraus: Deine innere Balance macht dich gerade nämlich einfach entspannt und zufrieden. Und dank Pfingsten hast du genug Zeit und Ruhe, diesen Zustand ausgiebig zu genießen!

Schütze

Echtes Glück liegt in dem, was wir haben, nicht darin, was wir wollen. Was wie ein kitschiger Kalenderspruch klingt, hast du gerade irgendwie emotional verstanden. Du empfindest eine tiefe Dankbarkeit für dein Leben und all die Kleinigkeiten, die es ausmachen – Lebensfreude versüßt dir jetzt alles, was du tust. Egal ob du das lange Wochenende gemütlich an einem Platz in der Sonne verbringst, dich auspowerst und aktiv bist oder deine Zeit mit anderen Menschen verbringst, du wirst damit sicherlich glücklich sein, denn bei dir stimmt gerade einfach die Einstellung.

