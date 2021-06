Der Juni ist ja von Natur aus schon schön. Welche Sternzeichen laut Horoskop aber einen besonders tollen Monat vor sich haben, liest du hier.

Mit dem Juni beginnt in Europa der meteorologische Sommer und damit für viele Menschen eine der schönsten Jahreszeiten überhaupt. Auch aus astrologischer Sicht hat der Juni einiges zu bieten: Während sich Saturn diesen Monat rückläufig (westwärts) im Steinbock bewegt, tut es ihm Merkur bis zum 22. Juni im Tierkreiszeichen Zwillinge gleich. Neptun und Jupiter mischen den Wassermann auf und setzen dort beide im letzten Monatsdrittel zu ihrer Oppositionsschleife an. Venus sendet uns als Abendstern mutmachende Grüße und Mars wandert um die Monatsmitte von Krebs in Löwe, um Leidenschaft und Feuer in uns zu entfachen. Folgende Sternzeichen haben bei alledem laut Horoskop besonders schöne oder wertvolle Erfahrungen zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen erwartet der schönste Juni

Zwillinge

Zwillinge sind unter dem rückläufigen Merkur in ihrem Zeichen außerordentlich offen für Inspiration und Input – d. h. sogar noch offener als sonst. Das Luftzeichen ist jetzt sehr gesellig, kommunikativ und umgänglich, was ihm Sympathien und positive Resonanz von allen Seiten einbringt. Das wiederum wirkt sich positiv auf sein Selbstvertrauen aus. Eine Chance, die Zwillinge in der Vergangenheit ausgeschlagen haben, könnte diesen Monat wieder auf den Tisch kommen. Vielleicht ist nun die Zeit reif, sie zu ergreifen.

Löwe

Löwen wird der Juni zwar einiges an Flexibilität und Anpassung abverlangen – doch das kann das Feuerzeichen nicht nur beflügeln, sondern auch langfristig stärken. Nicht in allen Lebensbereichen läuft es geradewegs nach Plan, was vor allem an Pluto liegt, der in einem komplizierten Winkel quer schlägt. Allerdings können sich Löwen auf ihren Vorzug, stets bei sich zu sein und in sich zu ruhen, verlassen und dadurch souverän auf unvorhergesehene Herausforderungen reagieren. Auch seine Liebsten geben dem Löwen nun Kraft, wodurch er merkt, wie wichtig und richtig es ist, dass er seine Beziehungen und deren Pflege stets an erste Stelle setzt.

Waage

Vor allem mit der Unterstützung von Venus können Waagen diesen Monat ihre Kreativität für etwas einsetzen, das sie persönlich begeistert und erfüllt. Möglicherweise liegt hier ein Hinweis oder sogar Grundstein für einen Weg in eine selbstbestimmtere, freiere Zukunft. Zweifel und Kritik von außen kann das Luftzeichen nun sehr gut einordnen und sich davon abgrenzen. Schließlich ist entscheidend, um zu beurteilen, ob etwas richtig für uns ist oder nicht, wie wir uns damit fühlen.

Verwendete Quellen: spektrum.de, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop