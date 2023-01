Das Wochenende rückt immer näher und für drei Sternzeichen sieht das Horoskop besonders magisch aus. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Wenn man nicht auf die Uhr schaut, ausgiebig frühstückt und die Verpflichtungen zweitrangig sind – dann ist das Wochenende perfekt. Welche Tierkreiszeichen von einem magischen Wochenausklang profitieren, wir verraten es.

Zwilling

Emotional aufgeladen waren wir zuletzt wegen des Wolfsmondes, der uns mit seinen starken Schwingungen teilweise ziemlich aufgewühlt hat. Der rückläufige Mars, der im Zwilling steht, tritt in Verbindung mit dem Uranus, der im Tierkreiszeichen Stier steht. Konkret bedeutet das: Der Mars verändert unsere Handlungen beziehungsweise unsere Aktivitäten und der Uranus weckt unser Bedürfnis nach Freiheit. Das Wochenende eignet sich bei Zwillingen deshalb für Ausflüge in die Natur oder die jährliche Urlaubsplanung. Aus beiden Dingen wird das Sternzeichen langfristig viel Energie schöpfen.

Fische

In der Ruhe liegt die Kraft – so lautet das Motto des Wochenendes, denn bei dem Sternzeichen steht Me-Time auf dem Programm. Der Neptun, der aktuell im Fische steht und gleichzeitig auch Herrscher dieses Sternzeichen ist, bringt auf Basis von Emotionen einen Schwung Inspiration mit. Seine Energien nehmen am Wochenende großen Einfluss auf den Ideenreichtum, der im großen Stil auf die eigene Kreativität einzahlt. Fische sollten demnach die Zeit nur für sich nutzen, gestalterisch aktiv werden oder die Gedanken niederschreiben. Daraus könnte zukünftig etwas Besonderes wachsen.

Waage

Die Sonne nähert sich dem Pluto und der Jupiter steht dem Waage-Zeichen gegenüber. Das könnte dazu führen, dass dich jemand vereinnahmen möchte. Dafür steht die Venus im Wassermann mit guter Verbindung zu Mars in den Zwillingen. Das ist dein Tor zu neuen Begegnungen und der Schutz vor Eindringlingen. Die Energie, die du versprühst, kommt in vollem Umfang zu dir zurück – also sei weiterhin du selbst und geh am Wochenende mit einem offenen Herzen auf andere zu. Du wirst belohnt.

