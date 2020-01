Horoskop: Diese Sternzeichen finden 2020 ihre große Liebe

Endlich wieder ein neues Jahr – und damit auch eine neue Chance auf das ganz große Liebesglück! Mit welchen Sternzeichen es das Universum 2020 in den Herzensangelegenheiten besonders gut meint? Verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben 2020 am meisten Glück in der Liebe

Steinbock

Steinböcke haben dieses Jahr in Sachen Liebe Jupiter auf ihrer Seite – und damit schon mal mindestens eine gute Voraussetzung, ihr Glück zu finden. Zwar müssen sie dafür auch aktiv auf die Suche gehen, denn von allein ordnet sich ihr Liebesleben nicht. Doch sofern sich das Erdzeichen nicht von anderen reinreden lässt und seinem eigenen Gefühl folgt, verspricht 2020 viel Romantik und große Emotion.

Zwillinge

Zwillingen verleiht Venus in diesem Jahr eine extrem hohe Anziehungskraft – was die Chance auf Liebe natürlich einerseits automatisch erhöht, es andererseits aber auch schwer macht, zwischen all den Kandidaten den Richtigen zu erkennen und auszuwählen. Zu allem Überfluss bringt Neptun das Luftzeichen 2020 zusätzlich durcheinander. Zwillinge sollten sich daher vor allem davor hüten zu idealisieren und sich selbst hinterfragen, ehe sie voreilige Entscheidungen treffen. Da das smarte Sternzeichen gerade das jedoch sehr gut kann, stehen seine Chancen auf wahre Liebe überaus gut.

Schütze

Single-Schützen sollten besonders zwischen April und September die Augen offenhalten – in diesem Zeitraum ist die Wahrscheinlichkeit aus astrologischer Sicht am größten, dass sie ihren Traumpartner treffen! Davon abgesehen ist 2020 für das Feuerzeichen vor allem deshalb ein gutes Liebes-Jahr, weil es sich darüber klar wird, was es will, braucht und wert ist. Beste Voraussetzung, um (mit jemandem) glücklich zu werden.

