8. Februar

Diese Sternzeichen fühlen sich in Gesellschaft oft einsam

Man kann sich nur einsam fühlen, wenn man allein ist? Dem würden folgende Sternzeichen aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung wahrscheinlich widersprechen.

Wassermann

Wassermänner sind anderen Menschen gegenüber grundsätzlich sehr zugewandt und offen. Allerdings tun sich viele Leute schwer, sich ihrerseits auf einen Wassermann einzulassen und ihn mit all seiner Besonderheit wirklich zu sehen. Deshalb ist er oftmals "the odd one out", der Sonderling, den zwar alle akzeptieren, dem sich aber niemand so richtig verbunden fühlt. Das Gute (für den Wassermann): Das Luftzeichen nimmt es sich nicht übermäßig zu Herzen. Klar ist es nicht schön, sich einsam zu fühlen und sich nach echter Zugehörigkeit zu sehnen. Aber der Wassermann macht das Beste daraus – und tröstet sich damit, dass er etwas Besonderes ist.

Jungfrau

Jungfrauen fühlen sich von vielen Menschen unverstanden – und sind es tatsächlich auch. Das Erdzeichen legt großen Wert auf Ordnung und Perfektion, es ist seine Überzeugung, dass wir alle eine Aufgabe haben: Unser Bestes geben, um die Welt zu "optimieren". Natürlich ist das für Leute, die ihre Pflichten möglichst schnell hinter sich bringen, um Spaß und Freude hinterher zu jagen, zum Teil etwas befremdlich – und das bekommen Jungfrauen mitunter deutlich zu spüren ...

Schütze

Schützen wirken zwar oft so, als wären sie voll dabei und mit allen möglichen Leuten gut befreundet. Doch in Wahrheit hat das Feuerzeichen große Angst davor, jemanden wirklich nah an sich ranzulassen. Von tiefen Beziehungen fühlt sich der Schütze ganz schnell eingeengt und festgelegt, deshalb hält er andere meist lieber auf Abstand. Der Preis für diese Unverbindlichkeit und (vermeintliche?) Freiheit ist nicht selten Einsamkeit – auch beziehungsweise gerade inmitten von Menschen.