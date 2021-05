Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen geben anderen jetzt sehr viel Kraft.

Horoskop 2021: Alle Infos und News zu den Sternzeichen

11. Mai: Diese Sternzeichen geben anderen jetzt sehr viel Kraft

Zurzeit könnten wir wohl alle eine Extraportion Kraft und Energie gebrauchen. Positive Menschen in unserem Umfeld zu haben, die Mut und Hoffnung ausstrahlen und uns das Gefühl geben, dass alles irgendwie gut wird, wäre daher überaus wünschenswert. Glücklicherweise gibt es solche Gestalten: Folgende Sternzeichen scheinen gerade genug Energie für sich und andere zu haben. Zumindest wirken sie auf ihre Liebsten jetzt kraftgebend und aufbauend.

Wassermann

Wer sich länger mit einem Wassermann umgibt, wird früher oder später unweigerlich verinnerlichen und spüren, dass das Leben in Wahrheit ein wunderbares Geschenk ist – egal wie schwer es sich manchmal anfühlen mag. Das Luftzeichen besitzt in der Regel auch in einem reiferen Alter noch die Fähigkeit, wie ein Kind zu staunen und sich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Sich davon etwas abzuschauen und ein bisschen vom Wassermann auf sich abfärben zu lassen, kann nun jedem Menschen gut tun und Kraft spenden.

Fische

Fische nehmen ihren Mitmenschen schon allein dadurch einen Teil ihrer Last, dass sie ihnen aufmerksam zuhören und sie dadurch spüren lassen, dass sie ihnen wichtig sind. Zurzeit hat das Wasserzeichen zudem ein besonders gutes Gespür dafür, welche Ratschläge anderen wirklich helfen und welche sie sich besser sparen sollten. Und leere Phrasen wird man von Fischen jetzt auch nicht hören.

Stier

Ein Stier schafft es so gut wie immer, anderen den Weg aus ihrem Gefühlschaos zu zeigen – indem er hilft zu priorisieren und die Dinge anzupacken. Gerade auf Grübelnde wirkt der Pragmatismus des Erdzeichens nun erfrischend und befreiend.

Waage

Waagen sind mit ihrem offenen, ausgeglichenen und überaus friedfertigen Wesen grundsätzlich eine angenehme Gesellschaft. Mit einer Waage vergessen wir schnell, was uns eben noch aufgewühlt hat, und können wunderbar in den Genieß-den-Moment-Modus schalten. Mit dem heutigen Neumond tritt das Luftzeichen zudem auch selbst in eine aufstrebende und positive Lebensphase ein.