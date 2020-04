Auch wenn sich für manche Menschen zur Zeit ein Tag wie der andere anfühlt: Juhu, es ist mal wieder Wochenende! Welche Sternzeichen dieses Mal einen besonderen Grund zu jubeln haben, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das beste Wochenende vom 17. bis 19. April

Steinbock

Dir bietet sich am Wochenende die Gelegenheit für einen sehr anregenden und interessanten Austausch, der dir dabei hilft, eine neue, positive Perspektive zu gewinnen. Auf jeden Fall lohnt es sich, offen zu sein und auf andere zuzugehen – aber zum Glück steht dir sowieso der Sinn gerade nicht danach, dich alleine zu verschanzen.

Fische

Woche, Wochenende – das ist dir zur Zeit fast schon einerlei. Trotzdem erfassen dich die allgemeinen Weekend Vibes am Freitagnachmittag und vermitteln dir ein extrem angenehmes Gefühl von Normalität. Du empfindest eine tiefe Dankbarkeit für alles, was du hast, und fühlst dich geborgen und angekommen.

Stier

Du hast dich mittlerweile geradezu vorbildlich arrangiert und organisiert: In der Woche gibst du Vollgas, am Wochenende tankst du auf! Dieses Wochenende kannst du besonders gut entspannen und fühlst dich ausgeglichen und wohl in deiner Haut. Auch deine Liebsten geben dir jetzt in diesen Tagen ganz viel Kraft – wie ihr zusammenhaltet, ist einfach stark!

Skorpion

Hui, du steckst am Wochenende voller Tatendrang! Von Frühjahrsputz über Sport bis hin zu kreativen Physical-Distancing-Verabredungen mit Freunden und Angehörigen, du bist gerade voll on fire und für alles zu haben. Genieß und nutze deinen Drive, solange er da ist, aber denk bitte daran: Wenn dir nach Nichtstun und Abhängen ist, ist das auch okay! Füße hoch ist niemals Zeitverschwendung, schon gar nicht in einer Krise.

