Horoskop: Diese Sternzeichen haben das beste Wochenende vom 1. bis 3. Mai

Schwupps, schon wieder ein langes Wochenende und noch dazu ein neuer Monat! Der Tanz in den Mai muss dieses Jahr zwar deutlich bescheidener und kleiner ausfallen als sonst, doch für diese Sternzeichen wird das Wochenende trotzdem ein Fest.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben vom 1. bis 3. Mai das schönste Wochenende

Zwillinge

Mit dir macht es jetzt besonders viel Spaß abzuhängen, denn du verbreitest jede Menge gute Laune – Stress und Ärger scheinen einfach von dir abzuperlen. Zu blöd (für die anderen), dass der Platz an deiner Seite derzeit so begrenzt ist ... Vor allem Mars und Venus schenken dir momentan ein optimistisches Lebensgefühl und viel Energie – da kommt das lange Wochenende mehr als gelegen!

Jungfrau

Du fühlst dich derzeit unabhängig, belastbar und hast dein Leben tiptop im Griff – und das in diesem allgemeinen Chaos und inmitten von Verunsicherung und Ungewissheit! Sonne und Jupiter senden dir positive Vibes, die dich unter anderem erkennen lassen: Du hast seeeehr vieles in deinem Leben richtig gemacht. Nimm dir gegebenenfalls ruhig mal einen Moment, um einfach nur stolz auf dich zu sein.

Skorpion

Du bist selbst ein bisschen davon überrascht, aber: Du bist gerade irgendwie ganz froh, dass großer Tanz-in-den-Mai-Trubel ausfällt und deine Möglichkeiten etwas zu unternehmen begrenzt sind. Du kannst das Wochenende ausgesprochen gut dafür nutzen, runterzukommen und durchzuatmen. Lass dich davon nicht verunsichern, denn dann wirst du sehen: Das muss auch mal sein!

Schütze

Dank Mars und Saturn bist du derzeit ein vollgeladenes Energiebündel! Und das Beste: Trotz der leicht eingeschränkten Freiheit kannst du deine Power supergut für dich nutzen. Ob körperlich, mental oder in Sachen Kommunikation und Beziehung, du bist gerade hellwach und hast jede Menge guter Ideen. Dein einziges Problem: Womit fängst du am besten an ...?

