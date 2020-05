Laaaangsam, aber sicher kehrt die Normalität in unseren Alltag zurück, doch was veranstalten denn eigentlich die Sterne? Folgenden Sternzeichen stellen sie jedenfalls erst einmal ein schönes Wochenende in Aussicht ...

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das beste Wochenende vom 15. bis 17. Mai

Wassermann

Venus ist schon die ganze Woche auf deiner Seite, doch am Wochenende nimmst du ihren Einfluss besonders positiv wahr! Egal was auf deiner To-Do-Liste steht, du bist mit Spaß und Liebe bei der Sache und kommst super voran. Zwischenmenschlich läuft es bei dir ebenfalls top, die Kommunikation klappt einwandfrei und deine wichtigste Beziehung wird gestärkt. Das Beste an alledem: Deine Lebensfreude ist hochgradig ansteckend!

Jungfrau

Die Woche hat dich gefordert? Dann dürfte dich diese Nachricht freuen: Dein Wochenendhoroskop sagt jede Menge Entspannung voraus! Neptun sendet dir beruhigende Vibes. Obwohl einige Menschen um dich herum in Aufbruchstimmung sind, bleibst du cool, konzentrierst dich auf dich und weißt, was dir gut tut. Zugegeben, das klingt vielleicht nicht sooo spektakulär. Aber manchmal brauchen wir eben kein Spektakel, um glücklich zu sein ...

Skorpion

Dein Höhenflug diese Woche setzt auch am Wochenende nicht zur Landung an! Du hast jede Menge Energie, findest aber trotzdem schnell zur Ruhe und kannst dich entspannen. Missverständnisse nimmst du dir nicht zu Herzen und Herausforderungen meisterst du fast schon spielend leicht. So kann es gerne noch ein bisschen weitergehen.

Schütze

Was dein Wochenende besonders schön macht: Innere Ruhe und Gelassenheit! Du spürst, dass gerade nicht deine Zeit ist, große Sprünge zu machen, und kommst damit ausnahmsweise mal super klar. Versuch am besten, dieses Gefühl irgendwie festzuhalten und als etwas Positives abzuspeichern. Denn entspannt und gelassen bist du grundsätzlich am besten – auch, wenn es wieder Zeit ist zu springen ... 😉

