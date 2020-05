Gefühlt war Ostern zwar erst gestern, aber tatsächlich ist es schon wieder 40 Tage her – höchste Zeit also, Himmelfahrt zu feiern. Und egal ob Brückentag oder nicht: Folgende Sternzeichen erwartet ein Himmelfahrtswochenende der Extraklasse.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das beste Wochenende vom 21. bis 24. Mai

Steinbock

Hui, Mars schenkt dir am Wochenende jede Menge Energie und Schwung. Kennst du den Spruch, man solle nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen? Gilt für dich aktuell nicht! Mit deiner Power kannst du tanzen, wo und so viel du willst: Sport, Socializing, Haushalt, Job, Familie – schaukelst du alles wie das Meer die Wellen. Besonders deine Entscheidungsfreude und Beherztheit kommt dir dabei zugute. Vielleicht kannst du daraus die Lehre ziehen, in Zukunft öfter mal auf das ständige Grübeln zu verzichten ...?!

Fische

Dir kommt Himmelfahrt gerade recht! Unterbewusst sehnst du dich nach Ruhe und Zeit zur Besinnung – also baller dir deine freien Tage möglichst nicht so voll und lass dich auch von anderen bitte nicht dazu verführen und unter Druck setzen. In die Sonne setzen, ein gutes Buch lesen, ein bisschen Yoga oder spazieren gehen, Gedanken schweifen lassen – bei solchen Aktivitäten kannst du gerade super entspannen und neue Kraft schöpfen. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, denen das größte Glück innewohnt ...

Zwillinge

Zum Auftakt der Zwillinge-Saison versetzen dich die Sterne in Feierlaune – und die Tatsache, dass du nicht dichtgedrängt mit anderen Menschen durch die Clubs ziehen kannst, trübt die kein bisschen. An allem, was du machst, hast du Spaß und Freude, gefühlt sind selbst Putzen oder Auseinandersetzungen für dich ein Tanz. Am besten wäre es jedenfalls, wenn du das Wochenende mit deinen Liebsten verbringst – denn dann können sie auch ein bisschen von deinen positiven Vibes profitieren.😉

Krebs

Du fühlst dich vor allem körperlich fit und hast Lust dich zu bewegen – gegebenenfalls auch mit deinem Schatz im Bett ... Vor allem Mars macht dir Feuer unter dem Hintern und im Büro sitzen wäre jetzt gar nicht deins. Wie gut, dass du das am Himmelfahrtswochenende auch (hoffentlich/ fast) nicht musst!

