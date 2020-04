Horoskop: Diese Sternzeichen haben das beste Wochenende vom 24. bis 26. April

Eine weitere Woche geht ins Land und wir alle haben uns das Wochenende mehr als verdient! Welchen Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Momente bevorstehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 24. bis 26. am April

Widder

Eigentlich sollte das Wochenende zwar dazu da sein, runterzukommen und auch mal nichts zu tun, aber du hast gerade so viel Energie, dass du kaum stillsitzen kannst. Kein Problem, Entspannung kann genauso gut produktiv sein! Dinge, auf die du sonst keine Lust hast, gehen dir jetzt leicht von der Hand und dieses befriedigende Gefühl, etwas geschafft oder erledigt zu haben, tut sein Übriges, um deine Stimmung auf ein schwindelerregend hohes Niveau zu heben!

Stier

Die Woche war zwar vielleicht nur so "mäh!", aber dafür wird dein Wochenende umso schöner – denn auf dem Programm steht: Verwöhnung pur! Endlich fällt es dir mal leichter, deine To-Do-Liste ruhen zu lassen und stattdessen einzig und allein das zu tun, wonach dir der Sinn steht. Ein dekadentes Frühstück, ein bisschen Sport oder Spazierengehen (nur aus Spaß und ohne Ehrgeiz!) und ein gemütlicher Abend auf der Couch – mehr brauchst du gerade gar nicht, um dich rundum wohl und erfüllt zu fühlen. Da sagen wir nur: Gönn dir!

Krebs

Dir prophezeien die Sterne fürs Wochenende ganz viel Liebe und Zärtlichkeit. Du fühlst dich mit dir im Reinen und kannst dich gut fallenlassen. Falls dir dabei gerade niemand zur Verfügung steht, der dich auffängt: Du kannst auch für dich selbst da sein ...

Löwe

Dich überrollt am Wochenende eine Welle der Zuversicht – und du hast keine Ahnung, warum. Vielleicht hilft es dir auf die Sprünge, wenn du einmal in die Vergangenheit schaust und deinen bisherigen Lebensweg reflektierst. Zeigt er dir nicht, dass immer alles irgendwie gut wird und du mit jeder Herausforderung zurechtkommst? Na siehst du. Glaub ruhig an dich, denn dafür hast du allen Grund!

