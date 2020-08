Gute Nachrichten: Das Wochenende vom 7. bis 9. August wird für uns alle ziemlich nice! Mit welchen Sternzeichen es unser Universum aber besonders gut meint, erfährst du hier.

Wow, das anstehende Wochenende vom 7. bis 9. August hat es ganz schön in sich – und zwar in positivem Sinne! Klare, warme Nächte mit einer sehr guten Chance, Sternschnuppen zu sehen. Ein entspannt abnehmender Mond wechselt von Fische in den Widder und die Löwe-Saison nimmt gemächlich ihren Gang. Für alle zwölf Sternzeichen stellt das Horoskop die kommenden Tage wundervolle Momente in Aussicht – doch für folgende drei sieht es besonders rosig aus.

Diese Sternzeichen haben das beste Wochenende vom 7. bis 9. August

Steinbock

Dir verleihen die Sterne am Wochenende einen Energieschub der ganz besonderen Art: Du fühlst dich lebenslustig, spontan und frei, dein Pflichtgefühl macht dagegen einfach mal für ein paar Tage Pause. Zeit mit Menschen verbringen, die dir gut tun, und nur machen, worauf du wirklich Lust hast – das sind die einzigen To Dos, die jetzt auf deiner Liste stehen. Sei bloß nicht verunsichert oder skeptisch gegenüber dieser sonst meist verborgenen Seite von dir: Es ist völlig okay, das Leben zu genießen!😉

Fische

Du fühlst dich am Wochenende so ausgeglichen und im Reinen mit dir und deinen Gefühlen wie sonst selten. Selbst wenn in deinem Leben vielleicht nicht gerade alles reibungslos und nach deinen Vorstellungen läuft, du weißt, dass du dir nichts vorzuwerfen und immer dein Bestes gegeben hast – und das ist alles, was zählt. Auch Momente, in denen du alleine bist, kannst du momentan aus vollem Herzen genießen, weil du ganz deutlich spürst: Einsam bist du nicht. Es gibt genug Menschen, die dich bedingungslos lieben und dir ihr Leben lang treu sein werden.

Stier

Stiere finden am Wochenende die optimale Mischung aus Abenteuer und Entspannung! Dich erwarten intensive Momente, in denen du dir wünschst, sie würden ewig währen. Das Beste daran: Du kannst diese Momente mit Menschen verbringen, die sie mit dir teilen und damit noch bedeutsamer machen. Menschen, die deine offene, ehrliche Art zu schätzen wissen, dich inspirieren und nicht um dein Glück beneiden – und deren Leben auch du entscheidend bereicherst. Vielleicht wirst du etwas traurig sein, wenn das Wochenende am Sonntag seinem Ende entgegengeht, doch dafür gibt es gar keinen Grund: Das Leben geht nur weiter, um dir Chancen auf neue Momente zu bieten, in denen du dir wünschst, sie würden ewig währen.🥰