Das Neumondwochenende vom 9. bis 11. Juli wird für die meisten Menschen entspannt und kraftspendend. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Tage haben werden, liest du hier.

Das anstehende Wochenende bietet uns vor allem durch den Neumond am Samstag eine tolle Gelegenheit, um uns zu sammeln und einen kleinen Zwischenüberblick über unser Leben zu verschaffen. Was macht mich glücklich? Was bedeutet mir etwas? Womit verbringe ich gerne Zeit? Was schätze ich als wertvoll ein? Fragen wie diese zu stellen und für sich selbst zu beantworten, wird dabei helfen, Gewohnheiten im Alltag zu erkennen, die in erster Linie belasten und Zeit kosten – und das ist die Voraussetzung und der erste Schritt, sich von ihnen zu trennen und Raum für Neues zu schaffen.

Folgende Sternzeichen können das Wochenende vom 9. bis 11. Juli laut Horoskop besonders schön für sich nutzen und genießen.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 9. bis 11. Juli

Wassermann

Wassermänner können unter Jupiters Einfluss an diesem Wochenende mit spannenden und inspirierenden Begegnungen rechnen. Neue Menschen kennenzulernen, gibt dem Luftzeichen nun besonders viel und kann interessante Ideen und Denkvorgänge anstoßen. Darüber hinaus entdecken Wassermänner in sich selbst bislang ungeahnte Fähigkeiten – das kommt ihrem Selbstwertgefühl zugute.

Stier

Stiere entdecken unter Uranus und mithilfe des Neumonds zahlreiche spannende Möglichkeiten und fühlen sich dadurch motiviert, ihr Leben umzugestalten beziehungsweise neue Richtungen einzuschlagen, zu denen sie bislang nie einen Zugang gesehen hatten. Dabei bleibt das Erdzeichen sehr pragmatisch und strukturiert: Statt von den vielen Optionen überwältigt und gelähmt zu sein, setzt es immer schön einen Schritt vor den anderen und hat seine Prioritäten stets glasklar vor Augen.

Waage

Waagen halten nach wie vor die Balance aus Selbstfürsorge und für andere da sein. Das Luftzeichen ruht in sich und kann deshalb auf seine Mitmenschen eingehen und wahrnehmen, was sie bewegt. Zugleich spüren Waagen jetzt besonders deutlich, dass sie nicht immer zurückstecken können, um andere glücklich zu machen – und finden endlich den Mut, sich selbst bewusst an erste Stelle zu setzen.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop