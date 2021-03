Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen erwartet das schönste Wochenende vom 12. bis 14. März +++ Diese Sternzeichen holt im März ihre Vergangenheit ein +++

11. März

Diese Sternzeichen erwartet das schönste Wochenende vom 12. bis 14. März

Neumond in Fische, Aprilwetter in halb Deutschland, Mars macht es sich in Zwillinge gemütlich. Welche Sternzeichen in dieser Konstellation laut Horoskop vom 12. bis 14. März das schönste Wochenende vor sich haben, verraten wir jetzt.

Wassermann

Wassermänner sind an diesem Wochenende mental sehr aktiv, das heißt, sie machen sich viele Gedanken, fühlen besonders intensiv und sind voller Träume und Ideen. Theoretisch kann das natürlich belastend und verwirrend sein – doch du weißt diesen inneren Reichtum nun zu schätzen und kannst daraus sehr viel Kraft und Motivation schöpfen. Du spürst genau, was dir gut tut und worauf du Lust hast, und deine ausgeprägte Kreativität hilft dir dabei, dir deine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen – auch wenn es dabei äußere Umstände gibt, die dich zu Umwegen und Kompromissen zwingen ...

Fische

Fische bekommen am Wochenende die Kraft des Neumonds in ihrem Zeichen besonders zu spüren. Du fühlst dich fit, lebensfroh und zufrieden, bist mit dir selbst im Reinen und findest in deinem Leben vieles, was dich erfüllt. Für deine Mitmenschen bist du eine starke Stütze und Inspiration – jedoch ohne sie zu bevormunden oder ihnen zu nahe zu treten. Egal was du am Wochenende vorhast oder was dich spontan beschäftigen wird: Laut Horoskop wirst du Freude darin finden und dich dankbar fühlen.

Waage

Waagen bietet der Neumond am 13. März die Gelegenheit für einen Neustart. Von dir fällt jetzt eine Last ab, beziehungsweise du kannst etwas loslassen, das du lange mit dir herumgeschleppt hast. Und das gibt dir ein lange herbeigesehntes Gefühl von Leichtigkeit und Energie. Du weißt zwar noch nicht, was du damit nun genau anfangen möchtest, aber das musst du jetzt auch noch nicht wissen. Hauptsache, der Ballast ist erst einmal weg – und du kannst endlich befreit nach vorne (oder nach links und rechts) schauen.

8. März

Diese Sternzeichen holt im März ihrer Vergangenheit wieder ein

Unsere Vergangenheit kann sehr viel mit uns machen. Sie kann uns stärken und Kraft geben, uns beflügeln und motivieren. Ein Blick zurück kann Stolz in uns wecken und Dankbarkeit für das, was wir alles schon erreicht und gemeistert haben. Andererseits kann uns unsere Vergangenheit auch ängstigen und verunsichern. Sie kann an uns kleben wie eine Klette, die es uns erschwert voranzukommen ... Manchmal taucht unsere Vergangenheit auch wie aus dem Nichts vor uns auf und wird plötzlich wieder zur Gegenwart – und folgende Sternzeichen werden laut Horoskop im März genau das erleben.

3 Sternzeichen, die jetzt von der Vergangenheit eingeholt werden

Stier

Vor allem durch den Einfluss von Lilith und Uranus spürt der Stier alte Wunden nun wieder besonders stark. Du würdest dieses Gefühl vielleicht gerne ignorieren, weil es dich aufwühlt und deinen inneren Frieden stört. Doch eine echte Auseinandersetzung mit deinem Schmerz bietet dir die Chance, dich weiterzuentwickeln und ein freierer Mensch zu werden. Kannst du sie nutzen? Oder brauchst du noch etwas Zeit?

Zwillinge

Manchmal meldet sich die Vergangenheit und macht uns auf Versäumnisse aufmerksam, auf Potenziale, aus denen wir nicht geschöpft haben, Talente, die wir vernachlässigten – so wie sie es jetzt beim Sternzeichen Zwillinge tut. In dir schlummern noch jede Menge Fähigkeiten und Möglichkeiten, die du bislang kaum genutzt hast. Bist du wirklich "nur" clever? Ist dein Feingefühl wirklich "nur" brauchbar, um witzig zu sein? Vielleicht kann auch deine emotionale Seite, deine emotionale Intelligenz eine Bereicherung für dich und deine Mitmenschen sein. Zumindest die Sterne scheinen das jedenfalls zu glauben.

Schütze

Schützen bekommen nun die Gelegenheit, eine uralte Geschichte fortzusetzen, die sie in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen abbrechen mussten – und so viel können wir verraten: Daraus könnte eine echte Erfolgsstory werden. Mit deiner jetzigen Reife und den Erfahrungen der letzten Jahre bist du ein stärkerer und souveräner Mensch als damals. Dein dir eigener Idealismus ist nun bereichert um eine gesunde Portion Realismus, dein Mut und deine Hoffnung sind immun gegen Enttäuschungen – denn du hast gelernt nichts zu erwarten. Du brauchst wirklich keine Angst vor deiner Vergangenheit zu haben: Du bist mehr als bereit, ihr in die Augen zu schauen.