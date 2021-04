Das Wetter mag durchwachsen sein, doch bei folgenden Sternzeichen ist an dem Wochenende vom 16. bis 18. April trotzdem gute Laune angesagt – zumindest laut Horoskop.

Und wieder eimal liegt ein Wochenende vor uns, das wir uns alle mehr als verdient – und einige sicherlich auch mehr als nötig – haben. Das Universum steht unter Spannung, viele von uns reagieren nun äußerst sensibel und zum Teil mit für sich selbst unerklärlichem Verhalten. Werden alte Wunden aufgerissen, lässt sich das zurzeit nicht so leicht übergehen und leider auch nicht ganz easy wieder gut machen. Doch am Wochenende fällt es uns leichter, den Blick auf das Positive zu richten, selbst wenn die Sonne nicht überall so scheint, wie wir es uns wünschen würden. Für folgende Sternzeichen spielt das Wetter aber ohnehin keine Rolle: Sie haben laut Horoskop vom 16. bis 18. April ein rundum schönes Wochenende.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 16. bis 18. April

Wassermann

Planlosigkeit und völlige Entspannung – danach steht dir an diesem Wochenende der Sinn, und glücklicherweise lässt sich das leicht organisieren. Zwar kann es passieren, dass deine Liebsten dich zu etwas überreden wollen, was deinem Bedürfnis nach Spontaneität und Freiheit auf den ersten Blick zuwiderzulaufen scheint. Doch wenn ihr gegenseitig ein bisschen aufeinander zugeht, findet ihr einen Kompromiss, der alle Seiten glücklich macht – und deine Erwartungen an dieses Wochenende sogar übertrifft.

Fische

Für Fische kommt das Wochenende in dieser Woche genau zur richtigen Zeit: Du hast noch genügend Energie, um deine Tage mit Tatkraft und Motivation zu gestalten – bist aber von der Woche schon hinreichend genervt, um sie mit Dankbarkeit und Freude abzuhaken. Besonders Saturn legt nun ans Herz, dich auf dich zu konzentrieren und dein Ding durchzuziehen, anstatt um andere zu kreisen und ihnen alles recht machen zu wollen. Irgendwer wird am Ende sowieso immer meckern und bei vielen kommen deine Bemühungen gar nicht richtig an. Also tu zumindest am Wochenende nur, worauf du Lust hast – und selbst wenn dein Gewissen dich daran zweifeln lässt: Das darf und wird sich jetzt mal einfach nur gut anfühlen.

Krebs

Vielleicht aus Sicht einiger Leute nicht so super typisch für den Krebs – aber du bist dieses Wochenende die Ausgeglichenheit in Person. Im Gegensatz zu vielen deiner Mitmenschen ruhst du nun in dir und vermittelst damit ebenso anderen eine wohltuende Harmonie und Sicherheit. Du gestattest dir, dich zu entspannen, bekommst aber auch einiges erledigt, sodass du dich stolz und gut fühlen kannst. Jedes noch so kleine Erfolgserlebnis ist eine Motivation und das machst du dir jetzt auf ausgesprochen smarte Art zunutze. Hoffen wir, dass die nächste Woche für dich genauso weitergeht wie diese endet!