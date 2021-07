Das Wochenende vom 16. bis 18. Juli wird laut Horoskop weitestgehend friedlich und entspannt. Welche Sternzeichen besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Gefühlt ist das Wochenende für einige vielleicht schon längst überfällig, aber wie heißt es so schön: Besser spät als nie. Vom 16. bis 18. Juli wirken sich die Sterne und Planeten überwiegend beruhigend auf viele Menschen aus. Der Mond nimmt allmählich zu, hat aber derzeit noch keinen sonderlich stark spürbaren Einfluss auf unsere Gefühlslandschaft. Mars und Neptun fördern das Bedürfnis nach Nähe und sozialen Kontakten, wobei sie gleichzeitig dazu aufrufen, sensibel und vorsichtig mit anderen umzugehen. Mit Blick auf das Horoskop haben folgende drei Sternzeichen an diesem Wochenende besonders gute Chancen auf ein paar sehr schöne freie Tage.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 16. bis 18. Juli

Zwillinge

Zwillinge spüren am Wochenende eine hohe Bereitschaft in sich, Dinge einfach mal anders anzugehen als gewohnt – und erfahren dadurch sehr viel Freiheit. Es sind nicht unbedingt große oder sofortige Veränderungen nötig, allein zu fühlen, dass die Möglichkeit besteht, umzukehren oder sich neu auszurichten, gibt dem Luftzeichen nun genau den Impuls, den es braucht, um gelassen und entspannt im Moment zu sein.

Krebs

Krebse sind derzeit mit sich im Reinen und haben ihre Prioritäten und Wünsche klar vor Augen. An diesem Wochenende macht sich das besonders in ihrer Zeitaufteilung bemerkbar: Das Wasserzeichen findet nun viel Raum für Dinge, die ihm gut tun, und kann sein Leben in vollen Zügen genießen. Am schönsten werden die Momente, die es in Gesellschaft seiner Liebsten verbringt.

Löwe

Löwen haben an diesem Wochenende ein sehr intensives Gefühl, angekommen zu sein. Das Feuerzeichen erkennt, dass es Menschen um sich hat, die es verstehen, unterstützen und inspirieren. Dass es, auch wenn es vielleicht noch nicht an seinem ultimativen Ziel steht, in seinem Leben schon sehr viel erreicht und richtig gemacht hat. Jede noch so kleine, unscheinbare Entscheidung kann theoretisch gewaltige Auswirkungen haben. Deshalb ist es gut, unserem Gefühl grundsätzlich zu folgen, denn nur so bleiben wir uns treu. Und in diesem Punkt hat sich der Löwe nichts vorzuwerfen.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info