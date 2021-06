Das hellste Wochenende steht bevor – welche Sternzeichen die Tage vom 18. bis 20. Juni laut Horoskop besonders genießen können, liest du hier.

Am kommenden Montag ist es schon wieder so weit: Am 21. Juni ist Sommersonnenwende, das heißt, ab diesem Datum werden die Tage auf der Nordhalbkugel wieder dunkler bzw. kürzer. Die Erde befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Weg um die Sonne an dem Punkt, an dem die Sonne über dem nördlichen Wendekreis im Zenit steht. Danach "wandert" der Zenit der Sonne in südliche Richtung gen Äquator, was wir daran merken, dass es morgens allmählich wieder später hell und abends früher dunkel wird. Natürlich ist das kein Grund, Trübsal zu blasen: Schließlich haben wie noch viele wunderschöne Sommerwochen vor uns, mit Sternschnuppennächten, Sonnenschein und jeder Menge Licht.

Am Wochenende vom 18. bis 20. Juni stehen uns hierzulande die längsten bzw. hellsten Tage bevor – an keinem Sonntag geht die Sonne so früh auf wie an diesem. Für viele Menschen wird das anstehende Wochenende daher ein besonders schönes, die meisten fühlen sich energiegeladen, lebenslustig und aufgeschlossen. Folgende Sternzeichen bekommen dabei laut Horoskop auffallend positive Schwingungen aus unserem Universum zu spüren.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 18. bis 20. Juni

Wassermann

Wassermänner haben dieses Wochenende Power ohne Ende und jede Menge Ideen, was sie damit anstellen könnten. Das Schönste ist, dass sie sich nicht entscheiden müssen, sondern alles tun und lassen können, wonach ihnen ist. Frei, ausgelassen und fröhlich – so startet der Wassermann am Freitag ins Wochenende und so beendet er am Sonntagabend die Woche.

Jungfrau

Jungfrauen haben am Wochenende eine ganz besonders schöne Zeit mit ihren Liebsten. Das Erdzeichen fühlt sich nun angekommen, verstanden und wertgeschätzt, ohne dass es dafür etwas leisten müsste. Hoffentlich hält dieses Empfinden längerfristig an. Denn eigentlich sollte – und könnte – es immer so sein.

Skorpion

Skorpione sind an diesem Wochenende unternehmungslustig und spontan. Für manche ergibt sich nun überraschend ein Kurztrip ans Meer, andere lernen durch Zufall interessante Leute in ihrer Nachbarschaft kennen. So ist das eben, wenn man aufgeschlossen und gut gelaunt ist. Könnte man sich ja vielleicht sogar dran gewöhnen.