Na, auch schon wieder ready fürs Wochenende? Wir sind es ungefähr seit Montagnachmittag. Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 23. bis 25. April besonders schöne Tage haben, erfährst du hier.

Ein nahender Vollmond und immer noch spüren wir die Auswirkungen diverser Spannungen zwischen den Planeten – kein Wunder, dass sich einige Menschen an diesem Wochenende leicht reizbar und gestresst fühlen. Uns allen raten die Sterne nun dazu, nachsichtig zu sein, und zwar sowohl mit anderen als auch mit uns selbst. Entspannen, durchatmen, die Frühlingssonne genießen – damit machen wir an diesem ersten Wochenende der Stiersaison garantiert nichts verkehrt. Folgende drei Sternzeichen beschäftigen die astrologischen Spannungen und der Vollmond laut Horoskop kaum. Deshalb können sie das Wochenende vom 23. bis 25. April besonders genießen.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 23. bis 25. April

Steinbock

Steinböcke spüren an diesem Wochenende ihren Selbstwert ganz besonders deutlich. Du weißt und fühlst nun genau, wer du bist, was du kannst und was du willst. Du kennst deine Haltung und lässt dich von nichts und niemandem verunsichern. Zugleich gelingt es dir zurzeit sehr gut, andere, von deiner abweichende Einstellungen zu tolerieren und wertzuschätzen. Du genießt es, in Gesellschaft zu sein und empfindest jeglichen Austausch als bereichernd – und nicht als anstrengend.

Stier

Stiere erfasst an diesem Wochenende eine positive Unruhe und sie verspüren große Lebenslust und Neugier. Ist es vielleicht an der Zeit, dich auf deinem Weg komplett neu zu orientieren? Die Richtung zu wechseln und etwas zu wagen? Oder möchtest du einfach mal für ein paar Tage aus deinem Trott ausbrechen, und deine gewohnte Umgebung gegen das Unbekannte eintauschen? Eventuell hilft es dir, mit kleinen Veränderungen anzufangen, um dir darüber klar zu werden: Wie wäre es zum Beispiel, wenn du deine Wohnung umgestaltest oder dir einen neuen Look verpasst? Auf jeden Fall ist dir am Wochenende eher danach, etwas zu tun, als einfach nur die Basis zu chillen. Meinen zumindest die Sterne.

Löwe

Löwen haben zurzeit eine sehr gesunde Lebenseinstellung und eine überaus vernünftige Sicht auf die Dinge. Du kannst dich nun gut abgrenzen und lässt dich nicht so leicht von anderen unter Druck setzen. Selbst wenn jemand konkrete Forderungen an dich stellt, bleibst du stets bei dir und reagierst souverän und gelassen. Außerdem bist du dir nun darüber im Klaren, dass du nicht richtig oder falsch entscheiden kannst, sondern immer nur bestmöglich. Dieses Bewusstsein befreit und wirkt sich positiv auf dein Handeln aus. Du folgst und vertraust deinem Gefühl und damit fährst du super – besonders dieses Wochenende.