Endlich wieder Wochenende! Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Tage vom 23. bis 25. Juli haben, liest du hier.

Mit Venus und Sonne in Löwe und dem Wassermannvollmond am Samstag haben wir dieses Wochenende aus astrologischer Voraussetzungen, die viele Menschen emotional aufwühlen können. Während der Mond vor allem Unruhe und Nervosität aufkommen lässt, triggert die Kräfteformation in Löwe bei einigen Menschen das Gefühl, zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen und ungerecht behandelt zu werden. Sich bewusst zu machen, dass man nicht das Zentrum des Universums ist, sondern lediglich (und immerhin) Mittelpunkt des eigenen Lebens, das eines von vielen Milliarden auf dieser Erde ist, raten nun die Sterne, um zu ichbezogene Tendenzen zu bezwingen.

Folgende Sternzeichen laufen weder Gefahr, sich selbst zu wichtig zu nehmen, noch werden sie sich am Wochenende grundlos unruhig fühlen. Sie haben laut Horoskop vom 23. bis 25. Juli vergleichsweise schöne Tage zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 23. bis 25. Juli

Wassermann

Wassermänner empfangen vor allem vom Mond in ihrem Zeichen an diesem Wochenende Kraft und positive Energie. Auch wenn bei ihnen zurzeit nicht alles einfach ist und nach ihrer Nase läuft, fühlen sie sich dankbar für das, was sie haben, und schauen mit Zuversicht nach vorn. Am Wochenende genießen sie insbesondere die Zeit, die sie mit anderen Menschen verbringen.

Stier

Bei Stieren läuft das Wochenende zwar nicht genau wie geplant, allerdings können sie dadurch die Erfahrung machen, dass das Leben nicht immer nach Plan laufen muss (oder kann), um schön zu sein. Und dass wir nicht immer planen müssen, um etwas Schönes zu erleben. Diese Erkenntnis hat etwas Befreiendes und Entlastendes für das strukturierte Erdzeichen und wird ihm möglicherweise dabei helfen, die Dinge künftig öfter auf sich zukommen zu lassen.

Skorpion

Skorpione fühlen an diesem Wochenende eine positive Unruhe in sich. Sie verspüren den Wunsch nach Veränderung und möglicherweise sogar nach einer Neuausrichtung ihres Lebens. Pläne zu schmieden und über unterschiedliche Optionen nachzudenken, macht dem Wasserzeichen nun große Freude – besonders wenn dabei noch eine weitere Person mitmacht, die in die Zukunftspläne einbezogen sein möchte.