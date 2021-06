Endlich wieder Wochenende! Welche Sternzeichen sich laut Horoskop besonders auf die Tage vom 25. bis 27. Juni freuen können, liest du hier.

Am Wochenende erreichen die Juni-Bootiden ihren Höhepunkt und regen einige Menschen dazu an, sich über ihre Träume und Wünsche Gedanken zu machen. Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere davon realisieren. Venus und Pluto befinden sich auf Konfrontationskurs, was zur Folge hat, dass sich Emotionen nun unreflektierter und ungefilterter Bahn brechen können als üblich. Folgende Sternzeichen profitieren von den Stern- und Planetenkonstellationen am Wochenende vom 25. bis 27. Juni laut Horoskop insgesamt am meisten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 25. bis 27. Juni

Steinbock

Steinböcke machen am Wochenende eine Begegnung, die ihnen viel über sich selbst offenbart – und zwar in erster Linie Positives. Das Erdzeichen erkennt nun durch den Vergleich mit anderen Menschen Seiten und Vorzüge an sich, die es bislang für selbstverständlich und nicht der Rede wert gehalten hatte. Und sieht sie endlich im rechten Licht. Das stärkt das Selbstbewusstsein und beruhigt.

Widder

Widder fühlen sich am Wochenende energiegeladen und fit, da sie durch den Vollmond am Donnerstag einen Kräfteschub bekommen haben. Das Feuerzeichen kann die freie Zeit nun wunderbar gebrauchen, um sich selbst zu entfalten und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu ergründen. Besonders gut gelingt es dem Widder derzeit, sich abzugrenzen und sich nicht von anderen Menschen verunsichern zu lassen.

Waage

Waagen sind derzeit mit sich selbst im Reinen und zufrieden – und das sind paradoxerweise beste Voraussetzungen, um neue Bekanntschaften zu machen beziehungsweise bestehende Beziehungen zu vertiefen. Das Luftzeichen ist sich selbst genug und spürt deshalb keinen Druck, irgendetwas zu tun, um andere für sich zu gewinnen. Dadurch ist es besonders entspannt und authentisch – und zieht genau dir richtigen Menschen scheinbar magisch an.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop