Ein Wochenende ohne Samstagseinkauf – juhu! Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 30. April bis 2. Mai besonders schöne und entspannte Tage haben, erfährst du hier.

Da am Samstag der 1. Mai ist, fällt der Wochenendeinkauf diese Woche ausnahmsweise mal auf einen anderen Tag (wahrscheinlich bei den meisten auf den Freitag #justsaying) – oder bei einigen vielleicht auch einfach aus. Kann ja bestimmt ganz schön sein, so ein Samstag ohne Supermarktbesuch, wobei ein Feiertag in der Woche uns allen sicherlich lieber gewesen wäre. Tja nun, was sich nicht ändern lässt, können wir nur akzeptieren. Folgende Sternzeichen haben damit vermutlich das kleinste Problem, denn sie erwartet laut Horoskop das schönste Wochenende rund um diesen ersten Mai.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 30. April bis 2. Mai

Zwillinge

Wow, Zwillinge müsste man sein, zumindest an diesem Wochenende! Neptun motiviert und spendiert eine doppelte Portion Lebenslust und Optimismus. Uranus stimmt mit ein, stärkt deine Intuition und deinen Mut. Das scheinbar Unmögliche für möglich zu halten und mit viel Energie dein Leben zu gestalten, fühlt sich für dich nun an wie das Natürlichste und Selbstverständlichste der Welt. Sollte es das vielleicht immer? Wer weiß?! Gerade ist es jedenfalls gut so. Zudem beziehst du dieses Wochenende aus deinen Mitmenschen sehr viel Kraft, Inspiration und Bestätigung, da die meisten äußerst aufgeschlossen und wohlwollend auf dich reagieren. Deine positive Einstellung strahlt aus und bekommt auch deinem Umfeld überaus gut. Kein Wunder, dass andere gerne in deiner Nähe sind.

Waage

Dir ist nach Nichtstun und Träumen? Trifft sich gut, denn genau das empfehlen die Sterne der Waage an diesem Wochenende. Zurzeit befindest du dich in einer Phase, in der du dich von alten Mustern und Vorstellungen lösen kannst, die dir in der Vergangenheit von außen zugetragen wurden. Dein Selbst erstarkt und dringt auf Entfaltung und Verwirklichung. Könnte sich da etwa ein Ego-Trip anbahnen? Ganz im Gegenteil! Auch deine Beziehungen werden von dieser Entwicklung profitieren. Doch das ist im Augenblick noch Zukunftsmusik. Nun steht für dich erstmal ein entspanntes Wochenende ohne Druck und Hektik an. Enjoy!

Skorpion

Uranus ermuntert dich, deine gewohnten Muster zu durchbrechen und dich auf Neues einzulassen – insbesondere in deinen Beziehungen. Bei Liierten kann es deshalb am Wochenende prickelnd und leidenschaftlich zugehen, ihr nutzt den Feiertag für euch und genießt die gemeinsame Zeit. Bei Singles macht sich ihre Neugier und Aufbruchsstimmung darin bemerkbar, dass sie nun sehr viel Inspiration aus Vielfalt und Gegensätzlichkeit ziehen. Es fällt dir jetzt leicht, das Fremde als Bereicherung zu empfinden, nicht als Bedrohung. Mit so viel Aufgeschlossenheit und einer solchen "die Welt mit ausgebreiteten Armen annehmen" Stimmung, wie du sie momentan hast, kann das Wochenende ja nur schön werden.