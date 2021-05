Endlich wieder Wochenende! Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Tage vor sich haben, liest du hier.

Wieder einmal ein Wochenende, das gefühlt schon vor drei Tagen hätte anstehen müssen ... tja nun, besser spät als nie. Folgende drei Sternzeichen haben laut Horoskop eine besonders schöne Zeit zu erwarten – es sei ihnen von Herzen gegönnt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 7. bis 9. Mai

Steinbock

Steinböcke können das Wochenende super gebrauchen, um sich kreativ ein bisschen auszutoben und etwas nur für sich zu tun. Vor allem initiiert durch Pluto spürt das Erdzeichen dieser Tage einen starken Gestaltungsdrang sowie ein intensives Bedürfnis nach Entfaltung, die bei all den Pflichten und To Dos unter der Woche momentan zugegebenermaßen deutlich zu kurz kommt. Wie gut, dass in der nächsten Woche ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen freien Tagen und Arbeitstagen herrscht ...

Löwe

Löwen sind an diesem Wochenende einfach unstoppable. Wer sich ihnen in den Weg stellt: Prost, Mahlzeit! Das Feuerzeichen spürt derzeit eine Art Aufbruchsstimmung und ist voller Elan. Träume verwirklichen, toxische Gewohnheiten loswerden, Energievampire aussortieren und mehr Zeit und Liebe in die wirklich wichtigen Personen investieren ... Löwen haben momentan einfach verdammt viel vor. Am Wochenende stehen die Chancen überaus gut, dass sie dem einen oder anderen Ziel mindestens ein kleines Schrittchen näher kommen – und mehr braucht es ja gar nicht, um den Elan am Leben zu erhalten.

Schütze

Freiheit! Die fühlen Schützen an diesem Wochenende ganz besonders intensiv. Das Feuerzeichen kann nun komplett abschalten und auch die Schranken in seinem Kopf ausblenden (oder sogar einreißen ...?). Dem hemmungslosen Genuss des Lebens steht dieser Tage nichts im Wege: Keine Erwartungen, keine Ansprüche, keine Wünsche und Sehnsüchte. Stattdessen empfinden Schützen eine erfüllende Dankbarkeit und einen tiefen Frieden mit dem, was sie haben. Sie wollen einfach, was ist, und das fühlt sich seeehr gut an.