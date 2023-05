Horoskop: Diese Sternzeichen haben das Universum jetzt auf ihrer Seite

Ein Feiertag am Montag ist schon ein guter Anfang – stehen die Sterne in der Woche vom 29. Mai bis 4. Juni auch so günstig? Für einige Sternzeichen auf jeden Fall.

Mit dem Pfingstmontag beginnt die Woche für viele Menschen mit einem geschenkten Tag. Das sind schon einmal gute Voraussetzungen. Das Universum sendet ebenfalls vorwiegend positive Impulse. Wir nähern uns einem Schütze-Vollmond und damit der Halbzeit des aktuellen Mondkreislaufs, Venus bewegt sich auf den Löwen zu und damit im Vergleich zum Krebs in ein völlig neues Energieumfeld und Saturn steht zurzeit nahezu jedem Sternzeichen als zuverlässiger Berater zur Verfügung. Für folgende Sternzeichen sind die aktuellen Konstellationen laut Horoskop besonders günstig.

Horoskop: 3 Sternzeichen haben ab dem 29. Mai die schönste Woche

Fische

Fische denken in dieser Woche ausgesprochen klar und geordnet. In stressigen Situationen kannst du dich nun schnell und mühelos beruhigen, unangenehme Aufgaben erledigst du rasch und effizient. So bleibt dir jede Menge Kraft und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens – zum Beispiel für die Liebe, deine Freundschaften, Familie oder sonstige erfüllende Beschäftigungen wie Lesen, Nachdenken, dich beim Sport Auspowern, einen Ausflug unternehmen und Ähnliches. Dank Saturn hast du zudem ein gutes Verständnis für deine Intuition: Falls bei dir wichtige Lebensentscheidungen anstehen, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, sie zu treffen.

Jungfrau

Jungfrauen haben in der ersten Wochenhälfte die Energie des Mondes in ihrem Zeichen: Du wirst deine Emotionen nun etwas stärker spüren als sonst, und um einiges klarer. Falls du dich dagegen wehrst, wird das gewiss einen Störfaktor in deinem Wochenplan darstellen, doch wenn du sie zulässt und darauf eingehst – und dahingehend beeinflusst dich Saturn –, wird jetzt für dich vieles wie von selbst laufen, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich. Emotionen sind ein stärkerer Antrieb als unser Verstand und mit ihm zusammen ein hervorragender Wegweiser. Jetzt kannst du erneut die Erfahrung machen, dass deine Emotionen für dich da sind.

Skorpion

Skorpione haben die größeren Herausforderungen dieser Zeit fürs Erste hinter sich – von nun an wird das Leben wieder etwas entspannter. Gerade in dieser Woche spürst du, was du in der jüngeren Vergangenheit alles gelernt hast und wie sehr du gewachsen bist. Du verfügst über eine neue Souveränität und eine grundlegende Gelassenheit, die sich angenehm für dich anfühlt und deinen Kräften zugutekommt. Du kannst dir jetzt bedenkenlos einiges zutrauen und etwas wagen, insbesondere in der Liebe.

