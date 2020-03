Ob Freitag, der 13., Samstag, der 1. oder Mittwoch, der 25. – den Sternen und Planeten ist es relativ wumpe, welches Datum wir über unseren Tagebucheintrag schreiben. Doch wie der Zufall so will, stehen die Himmelskonstellationen für einige Sternzeichen an diesem Freitag, 13. März 2020 tatsächlich so ungünstig, dass man glatt abergläubisch werden könnte ...

Horoskop: Diese Sternzeichen haben den schlimmsten Freitag, den 13.

Stier

Erdzeichen Stier erlebt am heutigen Unglücksfreitag besonders intensiv, wie wenig Freiheit und Zeit für sich es eigentlich hat – furchtbar, wenn einem das so plötzlich bewusst wird! Für dich fühlt es sich gerade so an, als wären die Opfer zu groß, die du bringst, um ein gemütliches, sicheres Leben führen zu können. Kleiner Trostversuch: Früher oder später machen wir das alle mal durch. Vielleicht solltest du am Wochenende trotzdem den einen oder anderen Programmpunkt streichen und dir Zeit dafür nehmen, herauszufinden, was du wirklich möchtest.

Löwe

O weia! Bei Feuerzeichen Löwe geht gerade alles drunter und drüber und das nervt es verständlicherweise TOTAL. Arbeit, die eigentlich andere machen sollten, bleibt an dir hängen. Diverse Menschen stellen Ansprüche an dich und möchten Zeit mit dir verbringen, dabei kommen deine Bedürfnisse sowieso schon viel zu kurz. In drei Worten: Ganz mieser Tag! Und was das Schlimmste ist: Um dich einfach zu verkriechen, trägst du zu viel Verantwortung. Aber vielleicht gibt dir gerade diese Erkenntnis ja ein bisschen Kraft ...

Waage

Grrr, Luftzeichen Waage gerät heute in ein unangenehmes Dilemma: Meinung sagen und anecken oder sich zurückhalten und damit Stress und Konflikte vermeiden? Was daran gerade jetzt so problematisch ist: Saturn drängt dich, deinen Gefühlen Luft zu machen, aber kommunikationstechnisch bist du momentan leider nicht in Topform – daher kannst du eigentlich nur verlieren. Frag dich am besten, was dich am Wochenende mehr belasten würde: Dich zurückgehalten zu haben und "dir selbst nicht treu" gewesen zu sein oder ein Missverständnis, das du erst nächste Woche klären kannst?