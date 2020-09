Der Oktober wird laut Horoskop ein eher ruhiger Monat – er bietet uns allen die Chance, uns zu sammeln und zu besinnen. Welche Sternzeichen dabei ein paar besonders schöne Wochen vor sich haben, erfährst du hier.

Mit dem Oktober beginnt das vierte und letzte Jahresquartal – und damit auch schon die Zeit, erste Blicke zurückzuwerfen und das bisherige Jahr zu reflektieren. Die Natur stimmt sich langsam, aber sicher auf den Winter ein und die Tage werden dunkler und gemütlicher. Die Sterne raten uns dazu, uns nun bewusst Zeit für uns zu nehmen und Zerstreuung und gesellschaftliche Aktivitäten etwas zurückzufahren. Meditieren, der inneren Stimme lauschen und den eigenen Ideen und Bedürfnissen Raum geben kann sich im Oktober lohnen. Der Monat beginnt und endet übrigens mit einem Vollmond – das macht ihn zu etwas Besonderem und begünstigt Gefühle von außerordentlicher Tiefe. Welche Sternzeichen aus astrologischer Sicht einen überdurchschnittlich schönen Oktober zu erwarten haben, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben den schönsten Oktober

Stier

Dem Stier stellen die Sterne im Oktober sehr viel Liebe und Gefühlstiefe in Aussicht. Du spürst nun eine besondere Nähe und Verbundenheit zu gewissen Menschen und ihr genießt eure gemeinsame Zeit. Die Harmonie sowie der Halt und die Stabilität, die du jetzt in deinem Privatleben erfährst, macht dich generell optimistisch und steigert deine Motivation bei der Arbeit. Dir ist zwar gerade nicht nach Überstunden und Karrieresprüngen zumute, aber deine alltäglichen To Dos erledigst du mit Links und bester Laune – und mehr bedarf es manchmal nicht, um glücklich und zufrieden zu sein.

Waage

Du hast momentan ein sehr feines Gespür dafür, was Menschen bewegt – sowohl dich selbst als auch jene um dich herum. Das bedeutet in Bezug, dass dir nun deine eigenen Wünsche und Träume besonders klar sind. Du fühlst, was du wirklich willst und was du nur tust, um anderen zu gefallen oder weil du irgendwann mal damit angefangen hast. Diese emotionale Klarheit kannst du nutzen, um dein Leben umzugestalten und gemäß deinen Vorstellungen anzupassen. Das wird zwar nicht leicht und auch nicht innerhalb von vier Wochen umzusetzen sein, aber jetzt ist die Gelegenheit, den Grundstein zu legen und anzufangen. In Bezug auf deine Mitmenschen hilft dir dein Gespür dabei, deine Zeit mit den richtigen Personen zu verbringen: Mit denjenigen, die es ehrlich mit dir meinen und dir gut tun. Von den anderen fällt es dir nun leichter als sonst, dich zu distanzieren.

Skorpion

Dir verleihen die Sterne im Oktober ein besonders ausgeprägtes Selbstvertrauen und eine außerordentliche innere Stärke. Ob im Job oder in der Liebe, du scheust dich weder vor Verantwortung noch vor schwierigen Entscheidungen. Brauchst du auch nicht, denn zur Zeit siehst du die Dinge ausgesprochen klar, denkst ganzheitlich und verfügst über sehr viel Weitsicht. Regelmäßig und aktiv erinnern musst du dich eigentlich nur an eines: Dass deine Mitmenschen Bedürfnisse haben, die sie manchmal nicht auszusprechen wagen. Vielleicht kannst du – sensibel und einfühlsam wie du bist – dem einen oder anderen ja ein bisschen entgegenkommen.