Horoskop: Diese Sternzeichen haben die beste Lebenseinstellung

Egal ob Zweckpessimismus, Religiosität, Materialismus oder was auch immer – am Ende des Tages zählt nur, dass unsere Lebenseinstellung uns dabei hilft zu überleben und jeden Tag wieder aus dem Bett zu kommen. Allerdings machen es sich manche Menschen durch ihre Weltsicht schwerer, ein glückliches Leben zu führen, und andere machen es sich leichter. Folgende Sternzeichen gehören zur zweiten Sorte.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben eine gesunde Lebenseinstellung

Wassermann

Wassermänner tragen niemandem lange etwas nach, nehmen jeden Menschen so, wie er ist, ohne ihn ändern zu wollen, und müssen andere nicht von ihrer Meinung überzeugen, um selbst davon überzeugt zu sein. All das erspart dem Luftzeichen natürlich jede Menge Stress und Ärger! Diese Eigenschaften gepaart mit dem Wassermann typischen Idealismus machen das Sternzeichen in der Regel überaus glücksfähig.

Stier

Stiere wissen genau, was ihnen wichtig ist und was sie brauchen, um glücklich zu sein – und was nicht! So lässt sich das Erdzeichen von nichts und niemandem beirren und folgt pragmatisch und geduldig seinem eigenen Weg zum Glück. Außerdem hat der Stier laut Horoskop eine natürliche Begabung, das Leben zu genießen und Schönes wertzuschätzen. Kein Wunder, dass Menschen mit diesem Sternzeichen so angenehme Persönlichkeiten sind: Sie strahlen Zufriedenheit und Ausgeglichenheit aus, das macht sie sehr attraktiv.

Zwillinge

Zwillinge machen sich das Leben nie schwerer als unbedingt nötig und nehmen sogar Schwierigkeiten und Herausforderungen mit Humor. Sie interessieren sich für alles und haben Spaß am Lernen. Müssen wir noch mehr sagen? Mit so einer Lebenseinstellung kann man einfach nur glücklich werden!

Schütze

Schützen haben einen unerschütterlichen Glauben an das Gute. Selbst in dem größten Schlamassel findet das Feuerzeichen etwas Positives und bezieht daraus Kraft und Hoffnung. Außerdem sieht der Schütze das Leben als ein Geschenk, das er so nutzen darf, wie er möchte, und lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Klingt nach Spaß? Ist es auch!