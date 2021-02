In der ersten Februarwoche ist vor allem im Sternzeichen Wassermann einiges los. Doch ob das dem Luftzeichen auch zugute kommt ...? Wer vom 1. bis 7. Februar laut Horoskop wirklich günstige Sterne hat, verraten wir hier.

Einerseits haben ihn (bzw. das Ende des Januars ...) viele herbeigesehnt, andererseits ist es spooky, dass Neujahr schon wieder so weit zurückliegt, doch es ist, wie es ist: Der Februar ist da! Dominiert wird der zweite Monat des Jahres aus astrologischer Sicht vom rückläufigen Merkur, der uns vom 30. Januar bis zum 21. Februar begleiten wird (hier erfährst, was der rückläufige Merkur konkret für dein Sternzeichen bedeutet). Doch natürlich haben auch die anderen Sterne und Planeten noch ein Wörtchen mitzureden ... Für welche Sternzeichen sie insgesamt in der Woche vom 1. bis 7. Februar besonders günstig stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 1. bis 7. Februar

Krebs

Abgesehen vom Mercury in Retrograde, der dem Krebs ein biiiiisschen zusetzen dürfte, hast du diese Woche super Sterne! Mars schenkt dir Motivation, sowohl im privaten als auch beruflichen Bereich, und erleichtert dir damit, sogar nervige To Dos zügig und zumindest halbwegs beschwingt zu erledigen. In Sachen Lust und Liebe bist du nun experimentierfreudig und hast es gerne heiß und prickelnd – was du zur Not auch allein hinbekommst. Körperlich fühlst du dich fit und energiegeladen, Dance Workouts oder schöne Joggingrunden sind jetzt deine besten Stimmungsbooster.

Löwe

Löwen können diese Woche mal wieder eine ganz besonders schöne Erfahrung machen: Wie Kinder finden sie nun in allem etwas zu bestaunen. Du bist leicht zu begeistern und zu interessieren, die Welt hat jetzt etwas Magisches für dich. Alles, was du tust, bereitet dir Freude, du bist inspiriert und hast zum Teil außergewöhnliche, wunderbare Ideen. Dabei ist dir kein toxischer Ehrgeiz im Weg, sondern ein natürlicher Drang und Antrieb schieben dich an, etwas zu schaffen und auf die Beine zu stellen. Lass dich nach Möglichkeit einfach darauf ein und genieße diesen Zustand, ohne dich zu fragen, wohin die Reise geht. Manchmal brauchen wir kein Ziel, um etwas zu erreichen. Und meist macht dann der Weg sogar doppelt so viel Spaß.

Schütze

Venus, Jupiter und Sonne sind nun voll auf deiner Seite! Du weißt, was du kannst, und so fällt es dir leicht, auch andere von dir und deinen Standpunkten zu überzeugen – natürlich konfliktfrei und liebevoll, in der typisch fröhlichen Schütze-Art. Gerade kreative Aufgaben bereiten dir nun Freude, wenngleich es dich etwas stört, dass du nicht überall die Freiheiten hast, die du dir wünschst. Doch immerhin kannst du selbst entscheiden, wie viel Raum du solchen Störungsgefühlen einräumst, und dich im Zweifel schnell davon abwenden, um dich mit positiven Dingen zu beschäftigen – zum Beispiel deiner Zukunft, deinen Träumen und deinem Glück ...

