Da ist es auch schon wieder so weit: Die letzte Januarwoche steht bevor. Welchen Sternzeichen die laut Horoskop am meisten Glück bringt, erfährst du hier.

Die letzte Januarwoche wird stark geprägt vom Löwe-Vollmond am Donnerstag, zum Ende hin werden auch erste Einflüsse des rückläufigen Merkurs zu spüren sein, der uns ab dem 30. Januar für ein paar Wochen begleitet. Für folgende Sternzeichen sind die Stern- und Planetenkonstellationen in der Woche vom 25. bis 31. Januar insgesamt am günstigsten.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 25. bis 31. Januar

Widder

Widder können diese Woche Momente, die sie nur für sich haben, ganz besonders gut genießen. Sonne und Jupiter stärken dein Selbstbewusstsein, du spürst nun genau, was du brauchst, kannst und möchtest. Das macht dich ruhig und ausgeglichen, was sich wiederum auf deine Mitmenschen positiv auswirkt – ein willkommener Domino-Effekt. Im Job erfährst du von deinen Kolleg*innen Wertschätzung, hast einen großen Anteil an der guten Stimmung im Team und kannst mit innovativen Ideen punkten. In Sachen Lifestyle und Gesundheit faszinieren dich jetzt nachhaltige Lebenskonzepte, mehr denn je achtest du darauf, was du isst, wie viel du schläfst und dich bewegst. Dabei scheust du dich nicht, zu experimentieren, um herauszufinden, welcher Rhythmus zu dir und deinem Leben am besten passt.

Zwillinge

Zwillinge punkten diese Woche ganz besonders mit ihrer Heiterkeit und einer total lässigen Art. Du lockerst die Stimmung und lässt deine Liebsten Stress und Anspannung in deiner Gegenwart vergessen – das macht dich gerade für viele unverzichtbar und äußerst wertvoll. Im Job inspirieren dich Merkur und Jupiter zu lukrativen Ideen, auch Teamwork und Kommunikation laufen super – auf deine Kolleg*innen kannst du dich voll und ganz verlassen. Generell verfügst du derzeit über große mentale Kraft und kannst mit deinen Gedanken und deiner positiven Einstellung fast schon Berge versetzen.

Waage

Trotz kleinerer Konflikte und Spannungen in deinen privaten Beziehungen, sind die Verbindungen zu deinen Liebsten stabil. Ihr habt euch etwas aufgebaut, das sich nicht so leicht durch Turbulenzen erschüttern lässt – und das ist schön für dich zu erleben. Beruflich steht deine Woche unter echten Erfolgssternen. Deine Meinung wird geschätzt und finanziell kündigt sich ein Aufwärtstrend an. Was jedoch das Wichtigste ist: Du ganz allein verfügst nun über sehr viel Kraft und Zuversicht. Sonne und Jupiter bauen dich auf, und du hörst schon den Frühling anklopfen. Nervlich bist du ungeheuer belastbar und lässt dich durch gar nichts aus der Ruhe bringen.

