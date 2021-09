Die Woche vom 27. September bis 3. Oktober sieht laut Horoskop einige Herausforderungen für uns vor. Welche Sternzeichen sich deswegen keine Sorgen zu machen brauchen, liest du hier.

Ab dem 27. September bekommen wir zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr die Einflüsse des rückläufigen Merkur zu spüren. Gerade in dieser ersten Woche der insgesamt rund dreiwöchigen Rückläufigkeit können wir mit einem erhöhten Konflikt- und Missverständnispotenzial rechnen. Gut wäre es, wenn wir uns nun vornähmen, nicht jedes Wort von anderen auf die Goldwaage zu legen und im Zweifel davon auszugehen, dass unser Gegenüber es lieb mit uns meint. Außerdem erweist sich die Fähigkeit, Fehler zuzugeben und die eigene Meinung anzupassen, in dieser Woche als überaus wertvoll – schließlich wird eine Sichtweise nicht dadurch richtiger oder absoluter, dass wir auf ihr bestehen.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop eine weitgehend angenehme Woche zu erwarten. Beziehungsweise werden sie die Herausforderungen, die uns das Universum zwischen dem 27. September und dem 3. Oktober stellen möchte, besonders gut bewältigen.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 27. September bis 3. Oktober

Zwillinge

In Zwillingen toben derzeit Leidenschaften und Gefühle, die vor allem durch Liliths aktuelle Wirkung auf das Luftzeichen zu erklären sind. Ceres unterstützt dich jedoch dabei, mit deinem inneren Aufruhr klarzukommen und dich trotz diverser Trigger zu sammeln – und diese Erfahrung ist für dich äußerst wertvoll. Selbstmitgefühl, Nachsicht und Akzeptanz sind Heilmittel, die dir in dieser Woche große Dienste erweisen und auf die du dich auch in Zukunft verlassen können wirst. Wir müssen nicht immer hundert Prozent geben (können), um genug zu geben. Das zu spüren und zu verinnerlichen, ist eine große Erleichterung.

Jungfrau

Für Jungfrauen bietet sich diese Woche an, tief verwurzelten Prägungen nachzuspüren – und sich davon zu befreien. Du bist bereit loszulassen, was andere dir zum Festhalten gegeben haben, denn du spürst deine innere Stärke und weißt, dass du in der Lage bist, eigene Entscheidungen zu treffen – und mit den Konsequenzen umzugehen. Kein Mensch kennt dich so gut wie du dich selbst, bedenke das bei dem, was du dir zutraust und was du als zu viel empfindest. Und zu guter Letzt: Es ist keine Schande, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Im Gegenteil, es zeugt von großer Stärke.

Schütze

Schützen können in dieser Woche wunderbare Überraschungen erleben und ihren Horizont erweitern – wenn sie bereit sind, aus einer ganz neuen Perspektive auf die Welt zu blicken. Und einen Kontrollverlust zu akzeptieren. Das Neue und Unbekannte lässt sich weder kontrollieren noch berechnen, doch es bietet uns Chancen, uns weiterzuentwickeln und andere Facetten des Glücks kennenzulernen. Und diese Chancen bietet das Bekannte, Kontrollierbare nun einmal nicht. Da du das als Schütze sowieso weißt und beherzigst, kannst du dich auf eine spannende, inspirierende und erfüllende Woche freuen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, Brigitte-Zweiwochenhoroskop