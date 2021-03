Hurra, hurra, der März ist da. Für welche Sternzeichen der Monatsauftakt laut Horoskop besonders glücklich verlaufen soll, erfährst du hier.

Haben wir uns nicht gerade erst so auf den März und den offiziellen Frühlingsanfang gefreut? Tja, nun können wir von Vorfreude auf Freude umswitchen – der März ist da. Besonders folgende Sternzeichen haben laut Horoskop eine ausgesprochen schöne und glückliche erste meteorologische Frühlingswoche vor sich.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 1. bis 7. März

Zwillinge

Zwillinge sind in einer verträumten Phase – doch davon lassen sie sich nicht daran abhalten, in der Wirklichkeit präsent und aufmerksam zu sein. Merkur fördert deine Eloquenz und Argumentationssicherheit, du hast jetzt in der Diskussion lockeres Oberwasser. Zudem hast du ein gutes Gespür dafür, wie du für dich das Beste rausholen kannst. In deinen privaten Beziehungen überwiegen Harmonie und Miteinander und Jupiter wirkt positiv auf deine körperliche und mentale Verfassung. Kurzum: Diese Woche könnte deinetwegen ruhig ein paar mehr Tage haben.

Krebs

Venus in dem dir verwandten Wasserzeichen Fische stärkt deine Selbstliebe genau wie die Liebe zu anderen Menschen und zum Leben. Liierte fühlen sich ihrem Schatz nun ganz besonders nahe, Singles spüren eine erhöhte Bereitschaft sich zu verlieben. Doch ebenso wie Menschen kann nun deine Arbeit deine Leidenschaft entfachen. Besonders kreative Aufgaben bereiten dir nun viel Freude und du hast jede Menge guter Ideen. Mit deinen Kolleg:innen verstehst du dich super. Unter dem Einfluss von Sonne und Mars kannst du zudem extrem fix regenerieren und auftanken, ein tiefer, entspannter Schlaf lässt dich tagsüber fit und belastbar durchs Leben hüpfen.

Schütze

Schützen ist jetzt keine Herausforderung zu groß! Liegt es an deiner Einstellung? Oder an deiner Kompetenz? Wahrscheinlich an beidem. Auf jeden Fall bewahrst du jetzt die Ruhe, wenn alle anderen die Nerven verlieren. Du bist top organisiert und hast einen guten Blick für Prios und Nebensächlichkeiten. Es fällt dir leicht, deiner Intuition zu vertrauen und deinem Körper und deiner Seele das zu geben, was dir gut tut. Ein rundum glücklicher Auftakt in einen vielversprechenden meteorologischen Frühling!

