Neumondwoche, neues Glück? Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 12. bis 18. April mit astrologischem Aufwind rechnen dürfen, erfährst du hier.

In der Woche vom 12. bis 18. April machen uns astrologische Spannungen zu schaffen. Missverständnisse und Konflikte werden begünstigt, im zwischenmenschlichen Miteinander sind daher Achtsamkeit und Geduld gefragt. Folgende Sternzeichen brauchen sich jedoch kaum Sorgen zu machen – für sie stehen die Sterne in Kalenderwoche 15 besonders günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 12. bis 18. April

Fische

Du siehst die Welt, die für dich wichtig ist, nun besonders deutlich und klar – sowohl die äußere als auch die in deinem Innern. In Bezug auf dein Inneres fällt es dir leichter, Fremdes von Eigenem zu unterscheiden und Letzteres in den Vordergrund zu stellen. Auf deine Interessen und Bedürfnisse einzugehen, dich allein auf deine Erwartungen und Ansprüche an dich selbst zu konzentrieren – das erleichtert dich jetzt und setzt Motivation und Glücksgefühle in dir frei. Und in Bezug auf die Außenwelt? Dort fallen dir nun vermehrt die schönen Kleinigkeiten auf und du fokussierst dich auf Menschen, die dir gut tun und Kraft geben, statt jenen Raum zu geben, die dich aufzehren. Vielleicht eine Woche, aus der du ein paar langfristige Gewohnheiten generieren kannst ...?!

Zwillinge

In deinem Innern geht jetzt sehr viel vor – vielleicht empfindest du das zunächst als unangenehm, doch tatsächlich ist das etwas Gutes! Plötzlich entdeckst du Seiten und Talente in dir, von denen du noch gar nichts wusstest. Eigene Ideen, der Wunsch, etwas von dir im Außen zu verwirklichen – steckt da etwa eine Künstlerin in dir? Bist du vielleicht doch kreativer und fantasievoller, als du dachtest? An eigenen Projekten zu arbeiten, fällt immer leichter und macht in der Regel auch viel mehr Spaß, als Anweisungen zu befolgen. Und wer weiß? Eventuell ist diese Woche für dich ja der Beginn einer Lebensphase, die von Motivation, Leichtigkeit und viel mehr Spaß geprägt sein wird ...

Skorpion

Dir spendieren die Sterne diese Woche jede Menge Inspiration und mindestens eine sehr bereichernde Begegnung. Diese wird sich vor allem auf dein Selbstwertgefühl positiv auswirken – allerdings nicht so, wie du vielleicht denkst. Du verstehst zwar jetzt nicht alles, was in dir und um dich herum vorgeht. Doch dein innerer Kompass weist dir so klar und deutlich den Weg, dass es dir leicht fällt, ihm zu folgen. Deinem Körper bekommen nun Entspannung und ganzheitliche Bewegung wie Yoga besonders gut – passt perfekt zum wechselhaften Wetter, das diese Woche nicht unbedingt zu verausgabenden Power-Workouts oder Marathonläufen im Park einladen wird ...