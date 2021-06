Nach einer turbulenten Astro-Woche wird es in den kommenden Tagen wieder ruhiger im Universum. Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 14. bis 20. Juni eine besonders schöne Woche zu erwarten haben, liest du hier.

In der Woche vom 14. bis 20. Juni spüren viele Menschen noch die Nachwirkungen der Sonnenfinsternis vergangener Woche, ansonsten stärkt Mars nun unser Selbstbewusstsein und Neptun beflügelt unsere Fantasie. Auf folgende Sternzeichen wirken sich die Geschehnisse in unserem Universum dieser Tage insgesamt besonders positiv aus.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 14. bis 20. Juni

Wassermann

Uranus ermutigt Wassermänner nun dazu, sich abzugrenzen und sich ganz bewusst über fremde Erwartungen und Ansprüche hinwegzusetzen. Das setzt ungeahnt große Kräfte frei, die in Projekte und Aktivitäten investiert werden können, die dem eigenen Geist und Körper guttun – das Leben aufräumen, zum Beispiel, und darin mehr Raum für Wesentliches und Herzensdinge zu schaffen. Dabei unterstützt besonders Saturn, indem er den Blick für das große Ganze schärft und dabei hilft, Prioritäten zu setzen.

Widder

Widder leben und fühlen nun sehr intensiv und genießen das Hier und Jetzt mit vollem Bewusstsein und hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Merkur und Venus ermutigen dazu, das in den Vordergrund zu rücken, was das eigene Herz anspricht und echte, tiefe Begeisterung auslöst. Unter Plutos Einfluss wagt das Feuerzeichen dabei, groß zu denken und nach den Sternen zu greifen – was sich durchaus lohnen könnte. Auch in Sachen Liebe sind dieser Tage Mut und Offenheit angeraten sowie der Blick aufs Hier und Jetzt, statt in die Vergangenheit. Laut Horoskop sind das jetzt die Voraussetzungen für echtes Liebesglück.

Waage

Nachdem Waagen in letzter Zeit einige Herausforderungen zu meistern hatten, bekommen sie jetzt jede Menge positive Einflüsse und Energien aus unserem Universum. Venus unterstützt dabei, Vorstellungskraft und Fantasie mit Leidenschaft und Begeisterung zu verknüpfen. Waagen können ihre Ideen nun dort an-, ein- und unterbringen, wo sie aufrichtige Freude dran haben und ein ehrliches Interesse an der Umsetzung und dem Ergebnis. Sich jetzt bei allem mehr auf die innere Stimme zu verlassen als auf Einwände und Bedenken von außen, ist der dringende Rat der Sterne.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop