Der Monat geht in seine zweite Hälfte. Welche Sternzeichen vom 16. bis 22. August laut Horoskop eine besonders schöne Woche haben, liest du hier.

Am Dienstag, den 18. August, stehen Merkur, der innerste Planet unserer Galaxie, und Energieplanet Mars, Nummer vier von der Sonne aus gesehen, in Konjunktion. Das könnte bei einigen Menschen Spannungen zwischen ihrer Gefühlswelt und ihrem rationalen Denken auslösen – auch wenn sich beides natürlich nicht wirklich voneinander trennen lässt, unser Fühlen und Denken findet schließlich im selben System statt. Dennoch kann es sein, dass nun das, was wir emotional wahrnehmen, mit dem, was wir als richtig erachten, im Konflikt steht. In dem Fall ist es am besten zu versuchen, beides möglichst ohne zu werten anzunehmen und nach den jeweiligen Hintergründen zu fragen. Woher kommt unsere Meinung darüber, was richtig und was falsch ist, und was ist die Ursache unseres Gefühls? Unter dem Einfluss von Uranus könnte es in den kommenden Tagen einigen Menschen schwerfallen, Dinge mit Geduld und Gelassenheit anzugehen.

Folgende Sternzeichen meistern die Herausforderungen des Lebens und Universums in der Woche vom 16. bis 22. August bemerkenswert gut. Für sie stehen die Sterne laut Horoskop günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze deer Woche vom 16. bis 22. August

Wassermann

Wassermänner haben in dieser Woche ein ausgezeichnetes Gespür für die eigenen Grenzen und nehmen sehr genau wahr, welche Ereignisse was in ihnen auslösen. Dadurch strahlst du auf andere Menschen eine angenehme Ruhe aus, was sie dir mit Freundlichkeit und Wohlwollen danken, und kannst mit Bedacht und Klarheit handeln, kommunizieren und reagieren.

Löwe

Löwen können sich in dieser Woche besonders viel zutrauen. Du verfügst über viel Energie und kannst dich auf deine Fähigkeiten, deine Intuition und deine Wahrnehmung verlassen. Zwar empfindest du deine derzeitige Verantwortung auch als etwas bedrückend und belastend, doch ein Blick zurück kann dir deine Sorgen nehmen – oder gibt dir deine Erfahrung etwa irgendeinen Grund, an dir zu zweifeln?

Schütze

Schützen setzen in dieser Woche genau die richtigen Prioritäten. Du schaust, was dir und deinem Energiehaushalt gut tut, und richtest dir dein Leben so ein, dass davon möglichst viel möglichst viel Raum findet. Das erfordert an einigen Stellen Veränderungen – und Loslassen! –, doch du als Gestaltungs- und Organisationstalent wirst in erster Linie Freude daran haben, die Dinge jetzt neu zu ordnen und dich Neuem zu öffnen.

