Die Sonne wandert ins Tierkreiszeichen Zwillinge und Saturn bewegt sich Richtung Wassermann. Welche Sternzeichen die Sterne vom 17. bis 23. Mai insgesamt auf ihrer Seite haben, liest du hier.

Am 20. Mai beginnt mit dem Übergang der Sonne aus dem Stier ins nächste Tierkreiszeichen die Saison der Zwillinge. Bei einigen Menschen geht der Wechsel mit einem Zugewinn an Mut, Neugier und Beschwingtheit einher. Unterdessen weilt Jupiter im Sternzeichen Fische und fördert unsere Lust und Offenheit zu träumen. Saturn, der derzeit Richtung Wassermann unterwegs ist und am Sonntag, 23. Mai, dort ankommen wird, kann unsere Ratio demnächst um Kreativität und Originalität ergänzen. Alles in allem also gute Voraussetzungen. Folgende Sternzeichen können die derzeitigen Konstellationen in der Woche vom 17. bis 23. Mai laut Horoskop besonders gut für sich nutzen.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 17. bis 23. Mai

Widder

Widder spüren die eigenen Bedürfnisse nun besonders intensiv und sehen ihre Träume und Wünsche außerordentlich klar. Wenn das keine Einladung ist, sich damit zu befassen und sie sich zu erfüllen. Du kannst dich jetzt getrost um dich kümmern, dir etwas Gutes tun und dich verwöhnen, ohne dich deshalb schlecht zu fühlen. Die Sterne legen es dir nahe und du tust niemandem damit weh. Im Gegenteil: Deine Liebsten werden sich freuen, wenn es dir gut geht und du achtsam mit dir umgehst.

Krebs

Dem Krebs geben die Sterne ihr entschiedenes Go, seine Gefühle nun offen zu kommunizieren und auszuleben. Vor allem Pluto lässt dich jetzt klar und deutlich spüren, was du wahrnimmst und wie du die Welt interpretierst. Das zu zeigen, darauf ausdrucksstark zu reagieren, wird Missverständnisse klären und Konflikte lösen, die andernfalls unnötig belasten würden bzw. in der Vergangenheit unnötig belastet haben. Nicht jeder Moment in der nächsten Woche mag dir angenehm und leicht vorkommen. Doch letztendlich wirst du dich zutiefst befreit fühlen.

Löwe

Die Stärken und Talente des Löwen sind nun nicht zu übersehen. Du kannst, was du tust und tust, was du kannst – dadurch fühlst du dich erfüllt und nicht überfordert. Auch deine Mitmenschen sehen, wie gut dir deine aktuelle Rolle steht und wie gut du sie spielst und nur du sie spielen kannst. Einige freuen sich für dich, andere beneiden dich – und das gibt dir die Möglichkeit, wertvolle Schlüsse zu ziehen.