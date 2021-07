Die Sonne wechselt in Löwe und Venus in Jungfrau – welche Sternzeichen laut Horoskop in der Woche vom 19. bis 25. Juli besonders kraftgebende Sterne haben, liest du hier.

In der neuen Woche kommt es zu ein paar interessanten Konstellationen in unserem Universum. Am 22. Juli wechselt die Sonne von Krebs ins Feuerzeichen Löwe, während Venus am selben Tag in Jungfrau wandert. Im zwischenmenschlichen Bereich kann Letzteres bei einigen zu einer gewissen Abkühlung führen, womöglich werden eigentlich tiefe emotionale Verbindungen für eine Weile als weniger intensiv empfunden. Der Löwe-Transit der Sonne hingegen triggert in einigen Menschen eine verstärkte Ich-Bezogenheit und verleitet sie dazu, sich selbst einen Hauch zu wichtig zu nehmen. Folgende Sternzeichen kommen mit den gegenwärtigen Schwingungen und astrologischen Bedingungen laut Horoskop gut zurecht – sie haben vom 19. bis 25. Juli eine höchst zufriedenstellende und schöne Woche zu erwarten.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 19. bis 25. Juli

Fische

Mars und Jupiter meinen es in dieser Woche offenbar besonders gut mit dir: Dank ihnen hast du nun sehr viel Schwung und Energie, dein Leben fühlt sich jetzt in erster Linie unbeschwert und interessant für dich an. Eine Gefahr lauert allein in der Vielzahl der Möglichkeiten, die du derzeit vor dir ausgebreitet siehst: Fürchtest du dich vor der Entscheidung, könnte es dich erstarren lassen, und nicht nur eine, sondern jede Gelegenheit zieht ungenutzt vorbei. Höre auf dein Herz und folge deiner Intuition. Damit machst du garantiert nichts falsch.

Widder

Widder entdecken in dieser Woche bislang ungeahnte Fähigkeiten und Kräfte in sich. Wie üblich geschieht das nicht beim Däumchendrehen und Netflixschauen auf der eigenen Couch, sondern mitten im Draußen und in Aktion – am meisten wachsen und entfalten wir uns eben durch Herausforderungen. Dennoch empfehlen dir die Sterne, dich jetzt nicht nur ins Getümmel zu stürzen, sondern auch in Rücksprache mit dir selbst zu gehen und dir über deine Wünsche klar zu werden. Denn, so scheint es, was du dir jetzt wünschst, kann sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eins zu eins erfüllen.

Schütze

Schützen werden in dieser Woche besonders von Venus darin bestärkt, sich dem zuzuwenden, was sie wirklich fasziniert und begeistert, und ihr Engagement bei allem anderen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Das bringt einen Zugewinn an Energie, die sich besonders in Form von Kreativität und Schaffensdrang zeigt. Du bist bereit für Veränderung und wirst im Wandel stets größeres Glück finden als in Stabilität und Beständigkeit. Diese Selbsterkenntnis wird dir in dieser Woche dabei helfen, dein Leben und deine Beziehungen in ihrer aktuellen Form zu feiern und zu genießen. Alles was jetzt ist, ist etwas Besonderes – denn nichts davon währt ewig.

