In der Woche vom 19. bis 26. April wandert die Sonne aus dem Widder in den Stier. Welche Sternzeichen nun laut Horoskop generell die besten Sterne haben, erfährst du hier.

Nach wie vor machen sich in der Woche vom 19. bis 26. April die Auswirkungen von Spannungen unterschiedlichster Art in unserem Universum bemerkbar. Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen sind nun Mangelware, daher sollten gerade sensible Menschen auf sich Acht geben und Selfcare in ihrem Alltag einen wichtigen Stellenwert geben. Folgende Sternzeichen brauchen sich jedoch kaum Sorgen zu machen – für sie stehen die Sterne in Kalenderwoche 16 besonders günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 19. bis 26. April

Widder

Dem Widder empfehlen die Sterne ausdrücklich, sich diese Woche viel mit sich selbst zu befassen, denn du hast nun beste Chancen, brachliegende Potenziale und womöglich suboptimale Gewohnheiten zu erkennen. Du fühlst dich offen und bereit für Experimente, hast große Lust, dich auszuprobieren und zu verändern. In Vielfalt und Komplexität – sowohl in deinem Innern als auch im Außen – findest du große Inspiration und eine Quelle der Kraft und Motivation. Obendrein spendiert Merkur deinem Selbstvertrauen einen Push und stärkt dich darin, zu dir und deinen Werten zu stehen, sodass dich andere Menschen jetzt zu null Prozent verunsichern und dafür zu hundert Prozent bereichern.

Stier

Den Wechsel der Sonne in dein Zeichen spürst du vor allem in Bezug auf deinen Energiehaushalt. Dir fällt es nun immer leichter, morgens beschwingt aus dem Bett zu springen und tagsüber neigst du weniger zum Prokrastinieren, sondern arbeitest deine To Dos pragmatisch ab. Venus wirkt sich zudem positiv auf dein Selbstwertgefühl aus: Nun findest du den Mut, dein Selbst zu entfalten und auf deine Bedürfnisse und Träume einzugehen – und das zu tun wirst du auf keinen Fall bereuen.

Jungfrau

Für Jungfrauen steht diese Woche voll im Zeichen der Selbstliebe und -akzeptanz. Du empfindest deine Besonderheit nun als wertvollen Schatz und kannst deine Schwächen leichter annehmen als sonst. Diese Einstellung zu dir selbst wirkt sich auch auf deine Beziehungen positiv aus – deine Liebsten spüren, dass du entspannter bist, zudem bist du freier und präsenter, um auf sie einzugehen. Womöglich wird die eine oder der andere durch dein natürliches und gelöstes Auftreten einen Moment lang irritiert sein, doch in dieser Woche bringt dich das nicht aus der Ruhe. Du genießt es, dich ausleben zu können, ohne an allem, was du tust, zu zweifeln.