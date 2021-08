Ballast abwerfen und Raum für Neues schaffen – dazu ermuntern die Sterne in der Woche vom 23. bis 29. August. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Unter abnehmendem Mond bietet sich die Woche ab dem 23. August für die innere Reinigung an. Was tut mir nicht gut? Was ist mir zu viel? Diese Fragen zu stellen und aus den Antworten Konsequenzen zu ziehen, kann sich nun lohnen und positive Veränderungen mit sich bringen. Merkur inspiriert und fördert kreative, spannende Ideen.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 23. bis 29. August

Fische

Fische empfinden ihr Leben und die Welt grundsätzlich als Wunder, dem sie mit Offenheit und Neugier begegnen möchten. Diese Eigenschaft beziehungsweise Einstellung kommt dir diese Woche besonders zugute, da sie dich in komplexen, chaotischen Situationen Ruhe und Gelassenheit bewahren lässt. Auch deinen Mitmenschen tut deine Haltung gut, du wirkst nun wie ein sicherer Fels in einer stürmischen Brandung, selbst wenn du nichts weiter tust, als da zu sein. Mars und Merkur legen dir ans Herz, in den kommenden Tagen deiner Intuition zu vertrauen und dich nicht von fremden Einflüssen davon abbringen zu lassen.

Widder

Widdern steht dank dem Einfluss von Venus eine Woche der Liebe bevor. Ob es sich um romantische beziehungsweise erotische Liebe handelt oder um eine freundschaftliche, platonische Form, ist dabei offen, auf jeden Fall spendet sie dir viel Kraft und stärkt deine Hoffnung und dein (Selbst-)Vertrauen. Inspiriert von Chiron bemühst du dich nun zudem, dir selbst mit Aufmerksamkeit und Interesse und ohne Voreingenommenheit und Anspruchsdenken zu begegnen. Sowohl deine Gefühle als auch deine Eigenschaften versuchst du zu betrachten, ohne zu werten. Es wird und muss dir wahrscheinlich nicht hundertprozentig gelingen, deine Selbstbeurteilung von heute auf morgen abzuschalten, doch allein der Versuch wirkt sich positiv auf dein Befinden aus und gibt dir einen Impuls, der Selbstentfaltung und -befreiung in Gang setzt.

Waage

Venus lässt in dieser Woche den Charme der Waage ganz besonders strahlen. Du wirkst auf andere Menschen präsent und angenehm und es fällt dir leicht, deine Stärken einzubringen und zu zeigen. Was dabei nur die wenigsten mitbekommen: In deinem Innern spielt sich gerade einiges ab, denn du befindest dich mitten in einer Phase der Selbsterkenntnis und des Wachstums. Du beginnst zu spüren, dass nicht nur deine Leistungen und Fähigkeiten eine Bedeutung haben, sondern dass du als Mensch in deiner Einzigartigkeit, deiner Art und Weise zu fühlen und zu entscheiden, einen Sinn ergibst und einen Schatz in dir trägst. Und ob du es glauben kannst oder nicht: Diesen Schatz sehen auch andere. Ebenso wie seinen Wert.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop