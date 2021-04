Wenn eine Woche mit einem Supermond beginnt, kann sie ja nur super werden, oder? Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 26. April bis 2. Mai tatsächlich eine tolle Zeit zu erwarten haben, liest du hier.

In der Woche vom 26. April bis zum 2. Mai spüren die meisten Menschen eine Auswirkung des Ostermondes am 27. April, der in diesem Jahr zugleich ein Supermond ist, d. h. seine Entfernung zur Erde ist besonders gering. Einigen spendet dieses Ereignis Kraft, andere macht es besonders verletzlich, doch ganz unbemerkt geht es an den wenigsten vorbei. Abgelöst wird die Wirkung des Supermonds von Einflüssen planetarischer Konstellationen, die unsere Selbstbezogenheit und unseren Anspruch auf Selbstverwirklichung in den Vordergrund treten – und fast schon etwas zu präsent werden lassen. Folgende Sternzeichen stehen unter den aktuellen Gegebenheiten in der Woche vom 26. April bis zum 2. Mai insgesamt am besten da. Beziehungsweise kommen ziemlich gut damit klar.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 26. April bis 2. Mai

Krebs

Krebsen bekommt die das Ich in den Vordergrund rückenden Tendenzen der Planeten – allen voran Mars – ausgesprochen gut. Da das sensible Wasserzeichen generell eher dazu neigt, sich selbst zu vernachlässigen, während es sich in andere einfühlt, stellen sie nun ein annäherndes Gleichgewicht her. Dadurch fühlst du dich wahrscheinlich ausgeglichener und entspannter als sonst. Du reagierst mit sehr viel Klarheit und Souveränität auf Herausforderungen und stehst zu deinen Bedürfnissen und Wünschen. Dass es Mut erfordert, glücklich zu sein, scheinst du derzeit nicht nur verstanden, sondern auch verinnerlicht zu haben. Vielleicht ja sogar nachhaltig.

Jungfrau

Jungfrauen gelingt es nun deutlich besser als sonst, die Dinge entspannt anzugehen und leicht zu nehmen. Dein Perfektionismus tritt in den Hintergrund, dafür gibst du Lebensfreude und Genuss nun sehr viel Raum. Eine sehr befreiende und bereichernde Erfahrung für dich, zumal du feststellst, dass gar nichts Schlimmes passiert, wenn du mal nicht 110 Prozent von dir erwartest. Im Gegenteil: Zurzeit laufen die Dinge sogar besser, als sie es sonst tun. Vielleicht eine wichtige Lektion ...?!

Schütze

Der Supermond wirkt sich auf den Schützen zwar nicht gerade beflügelnd aus – doch sobald das Ereignis am Mittwoch überstanden ist, spürst du die Erleichterung und findest deine natürliche positive Einstellung ratzfatz wieder. Du begreifst jeden Tag als Geschenk und als Chance, das Beste daraus zu machen. Der Frühling hebt nun deine Stimmung und es fällt dir leicht, morgens aufzustehen und aktiv auf das Leben zuzugehen. Du bist bereit für Veränderungen und kannst dich auf neue Herausforderungen sehr schnell einstellen und einlassen. Du strahlst jetzt von innen und wirkst auf deine Mitmenschen sympathisch und anziehend. Klar, dass das deiner Laune einen zusätzlichen Push verleiht.