Neue Woche, neuer Monat, neues Glück – für drei Sternzeichen scheint die Rechnung jedenfalls genau so aufzugehen. Wer laut Horoskop vom 3. bis 9. Mai besonders positive Vibes vom Universum zu erwarten hat, liest du hier.

Die erste Maiwoche ist geprägt von astrologischen Einflüssen, die unsere Angst triggern, übersehen und ungerecht behandelt zu werden, wenn wir nicht aktiv für uns einstehen. Ein Dreigespann aus Merkur, Jupiter und Pluto animiert einige Menschen dazu, sich in den Vordergrund zu drängeln und dabei andere, wenn nötig, beiseite zu stoßen. Sie treibt der Glaube an, dies sei nötig, um die eigene Selbstverwirklichung und -entfaltung voranzutreiben – doch tatsächlich sind es eher Selbstzweifel und Unsicherheiten, die dahinterstecken. Folgende Sternzeichen muss all das nicht großartig kümmern – auf sie wirken sich die Konstellationen unserer Sterne und Planeten in der Woche vom 3. bis 9. Mai weitestgehend positiv aus.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 3. bis 9. Mai

Wassermann

Wassermännern steht zurzeit ein kraftvolles Doppel aus Jupiter und Saturn zur Seite: Ersterer ermutigt dich, auf dein Gefühl zu vertrauen, deinen Träumen und Visionen zu glauben und die Skepsis der anderen nicht als Hindernis, sondern als Bestätigung zu sehen, dass du auf genau dem Weg bist, auf dem du sein sollst. Letzterer unterstützt auf diesem Weg, indem er deinen Blick für das große Ganze schärft, dich davor schützt, dich zu versteifen oder zu verbeißen und dadurch in eine Falle zu tappen. Soll heißen: Die Sterne geben dir ihr Go, mit größtem Selbstvertrauen und voller Power dein Ding zu machen und deiner Intuition zu folgen. Glaub jetzt an dich und deine Ideen und andere werden es dir gleichtun – vielleicht nicht sofort, aber bestimmt irgendwann.

Fische

Für Fische wandeln vor allem Jupiter und Sonne nun auf einem überaus glücklichen Kurs. Obwohl Erinnerungen in dir meistens sehr präsent sind, dich in deinem Handeln stets begleiten – und das auch in diesen Tagen –, verspürst du derzeit eine erfrischende Vorfreude und Zukunftslust. Der Zeitpunkt ist günstig, dich zu fragen und dir darüber klar zu werden, was du dir wünschst und wo dich deine Reise hinführen soll. Jupiter und Sonne möchten dir etwas schenken, also habe keine Angst, wenn die Dinge für dich allzu gut zu laufen scheinen. Jetzt sind Wunder möglich, die - auch wenn sie sich im Kleinen abspielen - eine wichtige Botschaft an dich senden sollen: Danke, dass du da bist und genau so bist, wie du bist!

Stier

Uranus, Venus, Merkur und natürlich die Sonne im Stier scheinen sich verbündet zu haben, um dem Erdzeichen eine schöne Woche zu bescheren. Du verfügst nun (vor allem dank Merkur) über sehr viel Kreativität und Gestaltungsdrang, was in Kombination mit deinem kühlen, analytischen Kopf etwas Großartiges auf den Weg bringen kann. Venus unterstützt dich dabei, die Welt und Geschehnisse um dich herum ohne zu hadern anzunehmen und zu wollen, was ist. Dadurch fühlst du dich ausgeglichen, ruhig und nahezu unerschütterlich – und bist empfänglich für die Überraschung, die Uranus für dich vorgesehen hat. Dann auch noch die Energie und Lebenslust der Stier-Sonne in deinem Geist und deiner Seele – diese Woche kann eigentlich nicht viel schief gehen bei dir.