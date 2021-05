Neue Woche, neuer Monat, neues Glück? Sieht ganz danach aus! Welche Sternzeichen besonders gut in den Juni starten und laut Horoskop vom 31. Mai die schönste Woche haben, liest du hier.

Wir befinden uns mitten in der schönsten Zeit des Jahres: Von früh morgens bis spät abends ist es hell, wir können nach draußen gehen und uns dort aufhalten, ohne uns vorher eine halbe Stunde lang dick einpacken zu müssen, und die Coronasituation ist derzeit auch endlich wieder entspannter. Der abnehmende Mond lässt nun viele Menschen zur Ruhe kommen. Das entspannt und öffnet den Blick für die schönen Seiten des Lebens. Venus und Merkur ermutigen dabei, nach den Sternen zu greifen und sich nicht von Angst und Zweifeln davon abhalten lassen, den eigenen Träumen zu folgen. Welche Sternzeichen in der Woche vom 31. Mai bis 6. Juni besonders positive Energien in und um sich scharen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze vom 31. Mai bis 6. Juni

Steinbock

Steinböcke spüren diese Woche eine intensive Lebenslust und -freude, die sie bei allem, was sie tun, motiviert und beflügelt. Begegnungen mit Menschen, die sich aus Leidenschaft engagieren, statt aus Ehrgeiz, können nun Anregungen und Inspiration für die eigene Herangehensweise und Lebenseinstellung bringen. Die Schönheit und das Wunderbare unserer Welt ist in der Wahrnehmung bzw. im Bewusstsein des Erdzeichens jetzt besonders präsent, was sich positiv auf seine Stimmung, Gesundheit und Ausstrahlung auswirkt.

Fische

Fische sind in dieser Woche besonders ideenreich und fantasievoll. Alles, was Kreativität erfordert, fällt dem Wasserzeichen nun leicht und macht gleichermaßen Spaß. Zudem stehen die Sterne günstig, um sich von alten, einschränkenden Denkmustern zu befreien und die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft weiter zu stecken. Zu guter Letzt können Fische in dieser ersten Juniwoche eine neue, schöne Seite der Liebe für sich entdecken.

Zwillinge

Zwillingen legen die Sterne nun ans Herz, ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu folgen sowie aufmerksamer in sich hinein zu hören, welche brachliegenden Talente und Potenziale verwirklicht werden wollen. So bekommt es dem Luftzeichen in dieser Woche besonders gut, auf Selbsterkundungstour zu gehen, sich selbst zu beobachten und auszuprobieren. Dass es dabei den einen oder anderen Schatz entdecken wird, stärkt nachhaltig den Selbstwert und eröffnet neue Möglichkeiten für die Zukunftsgestaltung.